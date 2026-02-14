◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ決勝(大会8日目/現地13日)

男子ハーフパイプ、連覇を目指すも7位に終わった平野歩夢選手がインタビューに応じ心境を語りました。

前回王者の平野選手は約1か月前に開催されたワールドカップで転倒。複数箇所の骨折や打撲の診断を受ける中、満身創痍でオリンピックを迎えました。

そんな中、予選を85.50点の全体7位で通過。決勝では1本目こそ転倒しますが、2本目にはケガの影響を感じさせない圧巻のフルメイクで86.50点で暫定4位につけます。

それでも最後まで勝負の姿勢を貫き、ラスト3本目でも高難度の技を披露しましたが着地に失敗。結果、7位で今大会を終えました。

平野選手は「いろいろな感情だったり、ケガしたことをある程度頭から消し去らないと、ここまでのトリックに取り組めないような、それくらい自分も今まで出したことのないようなリスクをかけていかなければならなかった。生きるか死ぬかの気持ちを持って滑りました」と自身の滑りを振り返りました。

「まず1本目決めたかった。そこから段階をあげていけたらいいなと思っていた。自分が今やれることはやった。悔しさは残るんですけど、今まで歩んできたものは無駄なものじゃない。また0から積み上げて行けたらなと思います」と悔しさをにじませながらも前を向きました。

それでも悔しさは残った平野選手。最後は「結果は納得いく結果で終われなかったんですけど、こうやってここで滑れるのも、自分が諦めず来られたのも、周りの人たちのサポート、見てくれる人たちの応援がなければ全力を出し切れていない。その気持ちを受け取ってまた積み上げていけたら」と周囲に感謝し、さらなる挑戦を見据えました。