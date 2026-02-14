大阪府在住の60代女性・Yさんが感謝を伝えたいのは、30年以上前に新幹線で出会った、見ず知らずの女性だ。

もう2度と会えないあの人に、届けたい言葉は「ありがとう」

その日、Yさんはまだまだ幼い娘たちを連れていたのだが......。

＜Yさんからのおたより＞

30年以上前の年末、2歳の長女と8か月の次女を連れて、広島の実家に帰省したときことです。

新幹線の指定席が取れなかったので、新大阪まで立って帰るのを覚悟でこだまに乗車。

案の定、デッキもいっぱいで、ドアの近くにカバンを置いて長女を座らせ、次女を抱っこひもで抱いて立っていました。

2席を6人で分け合って

次の駅に着いて人が入れ替わるとき、前の車両の1番後ろの席に座っていた若い女の人が手招きしてくれたので行ってみました。

その人は、2人がけの席に3〜4歳の男の子と女の子と3人で座っておられたのですが、「がんばればいけるよ、ここ座り」と席を１つ開けて下さいました。

2人席に6人座って新大阪まで帰りました。

お礼は言ったものの、それぞれの子供の世話でろくに話もできず、今のように携帯電話もなく、何も聞くことなく別れました。

もう、どこのどなたか知ることもできませんが本当に感謝しています。



誰かに伝えたい「あの時はありがとう」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」を募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）などを明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）