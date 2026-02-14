「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

初出場の山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が９２・００点で銅メダルを獲得した。

１回目で衝撃のパフォーマンスを披露した。１本目のエアでキャブダブルコーク１４４０を決めると、フロントサイドダブルコーク１２６０、バックサイドダブルマックサイド、スイッチバックマックツイスト、スイッチバックのダブルアーリーチャックと独創的な構成を見事に成功。９２点のハイスコアをマークし、トップに立った。その後は伸ばしきれなかったが、１回目の会心の演技で表彰台を死守した。

表彰式を終え、「本当に信じられない感じ。みんなレベル高すぎて、どんどん決めてきて、何とも言えない気持ちだったんですけど、３位キープできてほんとよかったなって」と、振り返った。

喜びを語る一方で、４位・平野流佳を思いやった。平野も会心の演技をしたが、山田は「見ていた中では自分は、流佳くんが一番に立つんじゃないかといういいルーティンをしていたが、自分の得意な方にジャッジが向いてくれているのかなというのもありつつ、流佳君が決めたのもあって、いろんな感情ですかね」と胸中を明かした。

ショックの平野は試合後、泣き崩れて２０分動けなかった。切磋琢磨してきた間柄だけに、「声はかけられなかったですよね。（選手村の）部屋が一緒で、流佳君と。これから何て声をかけようかという感じですね」とも語った。

金メダルの戸塚優斗についてもリスペクト。「純粋に『化け物だな、この人』と思いましたね。（最後は）３位に決まってたというのもあって、オリンピック楽しめたかなと思います」とうなずいた。