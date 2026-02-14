ビーコン式で解く！　TOEIC(R) の文法・語彙難問ドリル　 -- シャッフル問題【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4択の穴埋め問題形式で文法や語彙の知識が問われます。ハイスコアを獲得するには、上級者の苦手なポイントに的を絞った難問対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、ハイスコアを達成させましょう。



今回はこれまでの復習として、語法問題と語彙問題にチャレンジしてみましょう。2つのタイプの問題がランダムに出されるので、ぜひ試験本番をイメージしながら解いてみてください。

「シャッフル問題」

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)～(D) から1つ選びましょう。

※英文の訳と解答解説は、問題3の後に掲載しています。

1. Attendees can ------- a disposable cup for a reusable one if they are concerned about infections.



(A) allow

(B) supply

(C) transform

(D) substitute

2. Thanks to Mr. Kingston’s insightful advice, sales figures have increased ------- this quarter.



(A) approximately

(B) shortly

(C) exponentially

(D) closely

3. ------- applicants attend the seminar or not, the archived video will be available online for a month.



(A) Whether

(B) Both

(C) Between

(D) So

英文の訳と解答解説

1. 正解（D）

感染症が心配であれば、参加者は再利用できるカップの代わりに使い捨てのカップを使用することができます。

解説 選択肢には動詞が並んでいる。空所の後ろにはa disposable cupという目的語があり、さらにその後ろには前置詞のforを使ったfor a reusable oneという語句があることに注目。(D)のsubstituteは、substitute A for B で「Bの代わりにAを使用する」という表現になる。空所に(D)を入れると、substitute a disposable cup for a reusable oneで「再利用できるカップの代わりに使い捨てのカップを使用する」の意味。これはif節が表す条件とも一致し文意が通るので、(D)が正解。

(A)はallow A for B で「Bを見越してAを確保する［考慮に入れる］」という表現になるが、文意が通らない。(B)は「～を供給する」、(C)は「～を変える」の意味。

2. 正解（C）

キングストンさんの本質をついた助言のおかげで、今四半期は売上高が急激に増加しました。

解説 文頭からカンマまではThanks to ～「～のおかげで」という前置詞句であり、空所は主節の中にある。sales figures「売上高」が主語、have increased「増加した」が述語動詞であり、空所はその直後にあることから、空所には「売上高がどのように増加したのか」を説明する語が入るとわかる。(C)「急激に」を空所に入れると、「本質をついた助言のおかげで、売上高が急激に増加した」という文脈になり、文意が通る。よって、(C)が正解。

(A)は「およそ、約」、(B)は「まもなく」、(D)は「密接に」の意味。

3. 正解（A）

申し込み者がセミナーに出席するかしないかにかかわらず、アーカイブ動画は1か月間オンラインで視聴できます。

解説 空所は文頭にあり、空所の後ろにはapplicants attendという〈主語＋動詞〉の形が続いている。ここで、カンマの前にあるor notという語句に注目。(A)のWhetherは、whether A or notで「Aであろうとなかろうと」という節をつくることができる。空所に(A)を入れると、「セミナーへの出席の有無にかかわらず、申し込み者は1か月間アーカイブ動画を視聴できる」という内容になり、文意が通る。よって、(A)が正解。

(B)はboth A and B 「AもBも両方」、(C)はbetween A and B 「AとBの間」という表現を覚えておこう。(D)は「～なので」という接続詞の意味を持つが、文意が通らない。



Media Beacon (メディアビーコン)

1999年創業。語学に特化した教材制作会社。TOEIC®、英検®、TOEFL®をはじめとする英語の資格試験から、子供英語、中学・高校英語、英会話、ビジネス英語まで、英語教材全般の執筆・制作を幅広く行う。著書に『TOEIC® L&R TEST ハイスコア獲得最強英単語』（ベレ出版）、『TOEIC® L＆R TEST Part5＆6の鬼退治』（Gakken）などがある。YouTube「ビーコン イングリッシュ チャンネル」・公式LINEにて、英語学習に役立つ情報を配信中。

■「NHKテキスト ラジオビジネス英語 2026年3月号」より

■文 Media Beacon