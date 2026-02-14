次の日カレーはカトキチで楽しむ、カレーうどんというご褒美

家で作るカレー、次の日はどうしていますか？温め直してカレーライスも良いけれど、少し気分を変えたい日もあります。そんな時におすすめなのが、テーブルマークの「カトキチさぬきうどん」で作るカレーうどん。いつもの残ったカレーが、手軽なのに満足感のある一杯に変わりますよ。物価高の今、賢くまとめてカレーを作って、翌日は時短も美味しさも叶えちゃいましょう！

なぜ「カトキチさぬきうどん」がカレーうどんにぴったり？

「カトキチさぬきうどん」は、レンジで約3分半（500W）温めるだけ。次の日のカレーはすでに出来上がっているからこそ、あとは手軽に作れます。

簡単＆すぐ食べられるという時短感が、忙しいときにも嬉しいポイントです。

・くびれ麺ともちもち食感が生む美味しさ

一見すると気づきにくいですが、麺の側面にはほどよいくびれがあります。この形のおかげで、箸で持ち上げてもカレーがしっかり絡み、ひと口ごとにカレーの風味を楽しめます。

また職人の技を再現した製法で、さぬきうどんらしいコシともちもち感を楽しめるのも魅力。カレーと合わせて軽く温め煮込んでも、食感が損なわれず、最後までおいしさが続きます。

基本のカレーうどんの作り方

材料（1 人分）

・カトキチさぬきうどん……1 玉

・次の日のカレー……約 160g（大きな具を除く）

・めんつゆ（2 倍）……大さじ 2

・水……150ml

・長ねぎ……1/3 本

・油揚げ……1/2 枚

下準備

・うどんはレンジで加熱する

・長ねぎは白い部分を斜め切り、青い部分は小口切りにする

作り方

1.鍋にカレー、めんつゆ、水、長ねぎの白い部分と油揚げを入れ温める

2.長ねぎがやわらかくなるまで 2 分ほど煮る

3.(2)に冷凍うどんを加え、１分ほどよく和える

4.器に盛り付け、小口切りした長ねぎをのせて召し上がれ

※作ったカレーを室温で放置すると、細菌が増殖し健康に影響を与えることがあります。

底の浅い容器にカレーを小分けし、よく冷ましてから冷蔵庫で保管の上、十分に加熱してから、できるだけ早めにお召し上がりください。

まずは一度、作ってみてほしい一杯

実際に作ってみたところ、想像以上の美味しさで感動！めんつゆだけで味がきれいにまとまり、調理がとてもラクなのも嬉しいところ。

中でも印象的だったのが油揚げ。カレーを含んで、ふわっとジューシーな食感がアクセントになっていました。

麺のチョイスでアレンジを楽しんでみて

同じカレーでも、麺の種類を替えると味わいはぐっと変化。どんなアレンジにも使いやすい、食卓の定番は「カトキチさぬきうどん」。

ほどよいコシともっちり感、そしてカレーが絡みやすいくびれ麺で、カレーうどんはもちろん、焼きうどんやぶっかけなど幅広いメニューに活躍します。

しっかりとしたコシが特長の「カトキチ丹念仕込み本場さぬきうどん」。

じっくり温めたり、軽く煮込んだりしても食感が残るので、コクのあるカレーうどんにおすすめ。食べごたえを重視したい日にもぴったりです。

一度食べると、きっとまた作りたくなる美味しさ。むしろ、カレーうどんを楽しむためにカレーを作りたくなるはずです。