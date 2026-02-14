野球日本代表・侍ジャパンに選出されている菅野智之投手が、WBCに向ける思いを明かしました。

メジャー1年目をオリオールズで過ごした菅野投手。2年目の今季はロッキーズでプレーすることになりました。菅野投手はすでにチームに合流しキャンプイン。日本時間14日にはブルペン入り予定で、近日中にもライブBPが予定されています。

ここまでもブルペンでの投球を多く重ねてきたという菅野投手。目前に控えるWBCに向けて「準備もしっかりしてきましたし、本当に責任のあるポジションなので、しっかり結果を残せるように頑張っていきます」と力強く意気込みます。

14日からは侍ジャパンの春季キャンプが宮崎でスタート。メジャー組は遅れての合流となりますが、菅野投手はこの宮崎キャンプ中の合流となることが明かされました。今後のプランについて菅野投手は「宮崎でもう1回ライブBPをやって、できれば名古屋でもう1回できたらいいなと思ってますけど。京セラドームの1発目で多分投げると思うので。そこらへんはまだ先なので考えすぎず、とりあえずはこの1週間くらい、しっかり目標を立ててやっていこうかなと思ってます」と明かしました。

レギュラーシーズンよりも、早期の調整が必要になる点については「前々回(のWBC)も経験してますし、そこまでね、何か大きく変えることはないですけど。自分の場合は12月の中旬からずっと自主トレを継続しっぱなしでやってきてるので。それは今年に限らず毎年のことなので、特に変える必要はないのかな」とコメント。今シーズンに向けても「いい1年になればいいな」と笑みを浮かべました。