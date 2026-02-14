苦手なアプローチがミスなく寄せられる！ここぞというときに頼もしい１本

ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！

【オデッセイ】CHIPPER

距離感もパターに近いから、すぐに慣れました！

いつも書いていることだけど、ここでもう1度宣言します。私、アプローチが大の苦手です。カツーンと強く当たってグリーンを大きくオーバーしたり、逆に当たりが薄くてポトッと落ちるだけだったり……。とにかくグリーンまわりのショットが安定しない。

最近はグリーンから少し離れた場所からでもパターを使うことが増えたけれど「これは、さすがに遠いかも」と思う場面もある。そんなときに「これどう？」と勧められたのが、オデッセイのチッパーです。

パターと同じように打つだけで、スッとボールが出て、スーッと転がってくれる。アプローチというより“転がす感覚”に近い感じ。私のようにトップやチャックリが怖いタイプには、ミスの幅をぐっと小さくしてくれる印象。「とりあえず乗せてワンパット圏内に寄せたい」という場面では、とても頼もしい1本でした。

Spec

●ロフト角／37度

●ライ角／66度

●長さ／34.5インチ（メンズ）、33.5インチ（ウィメンズ）

●シャフト／ODYSSEY スチール

●価格／3万800円

この安心感頼もしい！

須能八子 ベストスコア99

最近、私は「＋1打」をペナルティじゃなくて「ボーナスステージ」と呼んでいる。おまけの挑戦として数えると、なんかワクワク。おかげでスコアよりも笑えるミスのほうが記憶に残って「あぁ、今日も楽しかった！」と帰りのクルマでのネタも多い。自分でいうのもなんだけど、なんて前向き！

いかがでしたか？ 皆さんもぜひ、手に取ってみてください。

●問い合わせ／キャロウェイゴルフ

☎ 0120-300-147