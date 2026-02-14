大分県全体での宿泊税導入について有識者を中心に議論する「県観光振興財源検討会議」は13日、導入を推進する答申の報告書を佐藤樹一郎知事に提出した。税導入を「持続可能な観光地域づくりに不可欠」と位置付けた。料金帯を「5千円未満」「5千〜2万円未満」「2万〜10万円未満」「10万円〜」の4段階に設定。税額についてそれぞれ100円、200円、500円、2千円を課す案を示した。

県によると、「5千〜2万円未満」の宿泊客が県全体の8割を占める。このため、この料金帯について一定の税収を確保できる200円に設定したという。「10万円〜」は別府市や由布市湯布院町で高額なラグジュアリーホテルが誕生しており、今後も開業が進むとの見通しから設けた。小中高校の修学旅行などは免除される。年間の税収は18億6千万円を見込む。

県は今後、18市町村との税収の配分について議論を進めながら制度化に着手。早ければ6月県議会での提案を目指す。

検討会議は昨年5月に設置され、計5回の会合を行った。知事に答申の報告書を手渡した田中治委員長（大阪府立大名誉教授）は取材に対し、推進の理由として（1）別府、湯布院だけでなく、各地の観光振興を進める（2）観光客が捨てたごみの処理量増加など、新たな行政負担の財源とする点を挙げた。今後、税の徴収に当たる宿泊事業者への丁寧な説明が必要になると指摘し、「宿泊税導入を機に地域の文化的価値の見直し、磨き上げにつながれば」と期待した。（中野剛史）