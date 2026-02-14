熊本県水俣市に移り住み、水俣病患者の日常や闘争の様子などを撮り続けた写真家、塩田武史さん（1945〜2014）の作品を紹介する「塩田武史写真展 フィルムからひらく、人びとの物語（ストーリーズ）」が、熊本市中央区の熊本大五高記念館で開かれている。5月に水俣病が公式確認70年を迎えることに合わせた企画で、熊本大文書館が主催。入場無料。21日まで。

塩田さんは高松市出身で法政大在学中の1967年、胎児性患者危篤の記事を見て初めて水俣を訪問した。卒業後の70年に水俣に移り住み、72年に結婚。妻の弘美さん（78）と3人の子どもと85年まで暮らした。胎児性患者や家族の暮らしぶりなどを数多く撮影し、73年の初の写真集「塩田武史写真報告 水俣’68−’72 深き淵より」（西日本新聞社刊）などで発表した。

塩田さんは2014年、心筋梗塞のため69歳で急逝。熊本市の自宅には約1100本のネガフィルム、約4万点の写真が残されていた。

「夫のフィルムを放置するわけにはいかない」。弘美さんは自身の記憶に加え、文献調査や関係者への聞き取りを続けた。これまでに約千本のフィルムについて、撮影時期や場所、被写体名などのデータを作成した。熊本大文書館と、患者や被害者を記録してきた写真家と遺族らでつくる一般社団法人「水俣・写真家の眼（め）」（水俣市）がサポートする。

写真展の展示内容は2部構成。第1部では、塩田さんが生前公開した写真の中から、胎児性患者や家族の何げない日常、原因企業チッソ社長に詰め寄る故川本輝夫さんを撮ったものなど12作品を紹介。第2部では、写真フィルムをデータベース化する作業をパネルなどで解説、説明している。

「カメラを向けるのは、何より苦痛であった」「何とか苦痛を和らげるには、本心からの付き合いをしていくしかなかった」−。会場では、自宅に残された塩田さんのメモを記したパネルも存在感を放つ。

塩田さんは、水俣病を発生の初期段階から伝えた写真家の一人。弘美さんは塩田さんの心中を思いやる。後に、中軽症の被害者が患者認定されにくくなる中で「被害を訴えるために症状の重い患者の写真を多く発表したことが、水俣病の固定観念を与えてしまったと思っていたのでは」と。「水俣病の被害に苦しんでいる人たちが、今もいることを知ってほしい」と来場を呼びかけている。

火曜休館。午前10時〜午後4時。熊本大文書館＝096（342）3951。（古川剛光）