佐賀県警科学捜査研究所（科捜研）元職員のDNA型鑑定不正を巡り、警察庁が12日に公表した特別監察の中間報告では、県警が不正があったと認めていた鑑定のうち、捜査中と時効が成立した計19件について、適切に鑑定が行われていれば事件の容疑者の判明につながった可能性を否定できないとした。同日、記者会見を開いた県警の中嶋昌幸警務部長の主なやりとりは次の通り。

【冒頭】

「警察庁より県警察に対する特別監察の実施状況の通知を受けた。私どもも本日受領したばかりで、これから確認したい。県警としては引き続き特別監察に真摯（しんし）かつ適切に対応したい」

【質疑】

−捜査への影響の有無が不明としているものが19件あることの受け止め。

「本日受領したばかり。19件がどれを指すかを確認する」

−中間報告でなぜ新たに19件が出てきたのか。

「県警は鑑定が正しいか、公判に影響があったかという観点を持ち、警察庁は違う観点」「警察庁とわれわれの観点が必ずしも一致していない。考え方もいろいろあるので、内容を確認しないと、この段階では言えない」

−県警はこれまでの説明で「影響不明」について言及してなかった。

「（捜査への影響はないと）断定的な言い方はしてない。資料が残っていないのもあるので『確認できる範囲で』とか、そういった形でしか言っていない」

−県警の調査でも「不明」は確認できたのか。

「確認はしているが、件数までは今持っていない」

−適切に行われていたら容疑者を特定できたと思うか。

「仮定の話にはお答えしかねる」

−検察庁に送った鑑定結果の件数について、県警は16件としていたのに対し、前回の中間報告では警察庁は25件としていた。

「今回の中間報告で（25件について）全て公判への影響がないことが確認された。われわれとしても本日中に資料、内容を十分に確認したい」「（件数のずれは）警察庁に確認中」。

（才木希、松本紗菜子）