元死刑囚の袴田巌さんに想像を絶する苦しみを負わせた反省を忘れてしまったのか。

刑事裁判をやり直す再審法（刑事訴訟法の再審規定）の改正要綱について、法制審議会が法相に答申した。

問題点が多く、これでは冤罪（えんざい）被害者を迅速に救えない。救済への道を狭める恐れすらある。国会があるべき姿に是正すべきだ。

答申では、被害者や法制審委員の弁護士らが求めた主要な2点が退けられた。

再審開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止と、幅広い証拠開示の義務化だ。冤罪を晴らすまでに気の遠くなるような時間を強いてきた現状を改める核心だった。

確定判決の変更は三審制の信頼を損なうとする法的安定性を大義名分に、検察や裁判所は見直しに後ろ向きとされてきた。意向を反映したかのような答申に憤りを覚える。

改革を骨抜きにするだけでなく、現行制度から後退させかねない要素を含めた点も看過できない。

第一に、裁判所の判断で検察に証拠開示を命じる規定である。新設のルールで一見前進に映るが、対象範囲を「請求理由に関連する」と限定したところに落とし穴がある。

過去には、再審請求側が想定もしていなかった証拠が裁判官の裁量で開示され、多くが無罪の決め手となった。範囲の限定で、埋もれた証拠が出てこなくなる懸念がある。

「改悪以外の何ものでもない」と元裁判官63人が共同声明で断じた。当然だ。

開示証拠の目的外使用の禁止も盛り込まれた。再審手続きに限るとされ、通常の刑事裁判にも同様の規定があり、批判が根強い。

袴田さんの事件では、血痕が付いた衣類のカラー写真を支援者らと共有できたことで再現実験が実現し、再審無罪へと導いた。法務省はプライバシー侵害などを理由に挙げるが、一律の禁止は支援活動や報道の自由の制限につながりかねない。

裁判所が書面だけの調べで棄却できる手続きの創設も、再審請求がいたずらに退けられる危険をはらむ。

袴田さんは最初の再審請求から無罪確定まで43年も要した。長い拘束と死刑執行の恐怖で心身をむしばまれた。

国家犯罪による人権侵害を繰り返さない。その教訓こそが改革の原点だったはずだ。このままでは司法への信頼低下は免れまい。

冤罪を生み出した側の法務・検察が主導するような議論自体、いびつだった。公正性の観点からも、抜本改革にはやはり政治主導が必要だ。

法務省は答申を基にした改正案を国会に近く提出する。迅速な救済を主眼として超党派の議員連盟がまとめた改正案は、衆院解散で廃案になった。早急な再提出を求める。

与党内の法案審査や国会審議を通じて、実効性のある制度に改めることこそ政治の責任である。