ソフトバンクは、春季キャンプ第4クール初日の14日からA組（1軍）の紅白戦を開始する。初戦はともに期待の若手左腕、松本晴投手（24）と育成のアレクサンダー・アルメンタ投手（21）が登板予定。若手を中心に投打で競争が本格化する。

昨季6勝をマークした松本晴は「目標は1年間1軍のローテーションで最後まで投げ抜くこと。そこにつながる取り組みにしたい」と4年目となる今季のテーマを設定する。10日のライブBP（実戦形式の打撃練習）では、打者7人に1安打2奪三振。初の開幕ローテーション入りへ向けて紅白戦でも好アピールを続ける覚悟だ。

メキシコ出身のアルメンタは、育成選手で今キャンプ唯一のA組スタート。5年目となる今季は支配下昇格のチャンスが到来しているだけに「とにかくアグレッシブに投げたい。この結果が支配下につながると見る人もいると思うので、いい結果が出るよう頑張りたい」と力を込める。

14日からは、柳田や今宮らここまで独自の調整が認められていたS組も合流予定。開幕1軍を懸けたサバイバルが激しさを増していく。 （鬼塚淳乃介）