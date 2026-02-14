群馬県伊勢崎市で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車に衝突して家族3人を死亡させた罪などに問われた男の裁判で、前橋地裁は男に懲役20年を言い渡しました。

その結果は、遺族が望んでいたものでした。

湊斗ちゃんの母親

「20年という判決を聞いたときに、私たちの思いが通じたんだなって思いました。私たちの戦ってきたことが間違いではなかったと思いました」

■遺族“事故の現実を知って”ドライブレコーダーの映像には…

2年前、群馬県伊勢崎市でトラックが対向車線にはみだし、乗用車と衝突し、乗用車に乗っていた家族3人が亡くなった事故が起きました。

13日、事故を起こしたトラックの運転手に対し、懲役20年が言い渡されました。

“事故の現実を知ってほしい”。そんな思いで、遺族が日本テレビに提供してくれたのは、およそ15秒間のドライブレコーダーの映像です。

家族3人が乗った車が、国道17号を走行中、反対車線に見えてきたトラック。すると、猛スピードで走ってきたトラックが、中央分離帯を乗り越え、車の方に向かってきます。

この直後、事故が起きました。トラックが中央分離帯を乗り越えてから、わずか1.5秒。一瞬の出来事でした。

この道の制限速度は時速60キロでしたが、トラックは時速およそ90キロで走っていたということです。

この事故で亡くなったのは、塚越湊斗ちゃん（2）と祖父の正宏さん（53）。そして、父親の寛人さん（26）です。

当時はゴールデンウイーク最終日で、レジャー施設から帰る途中でした。

■2人が着ていた“パジャマ”は…

湊斗ちゃんと父・寛人さんの2人が着ていた“パジャマ”はいま…

湊斗ちゃんの母親

「（事故当日の）朝脱いで、ポイって置いたパジャマです。じいじがこの家にきて出かける予定だったので、ワクワクしながら脱いだんじゃないか。（家族）3人で最後に過ごしていた服と考えると、洗っちゃうと、それがなくなっちゃうのかな」

寛人さんが干したワイシャツは片付けられておらず、湊斗ちゃんが座っていた椅子なども当時のままです。

湊斗ちゃんの母親

「あの一瞬の中で3人の命が、あんなに簡単に奪われるんだって思いました。お酒を飲んでいないっていっているのもそうだが、記憶がないといっているのが信じられなくて」

■鈴木被告「飲んだ事実はありません」飲酒否定も…

事故を起こしたトラックを運転していたのは、およそ40年のトラックの運転経験があったという鈴木吾郎被告(71)です。

事故後の血液検査で、基準値を超えるアルコールが体内から検出されていました。

今回の裁判で争点となったのは、鈴木被告が飲酒したのかどうか。そして、危険運転致死傷罪が適用されるかどうか。検察側は危険運転致死傷罪の法定刑の上限である懲役20年を求刑していました。

しかし、鈴木被告は…

鈴木被告

「アルコールを飲んだ事実はありません」

飲酒自体を否定。対する検察側は「（運転前の）アルコールチェックの後に焼酎2本を飲んだ。血中アルコール濃度は基準値の5倍以上だった」などと指摘しました。

これに対し、弁護側は、「（トラックの）車内のカメラに飲酒している様子は映っていない」などと主張していました。

■裁判長「不合理な弁解に終始」飲酒認め懲役20年の判決

事故から1年9か月。前橋地裁は、飲酒の事実を認めたうえ、危険運転致死傷罪が成立するとして懲役20年を言い渡しました。

13日の判決で裁判長は…

裁判長

「車に空き容器が残されていた焼酎2本を食事のときに飲んだと考えることが最も自然。会社の呼気検査後に、死角になる場所で酒を飲む機会は十分にあった」

「不合理な弁解に終始し、罪に真摯（しんし）に向き合って反省しているとは言いがたい」

■母親「いい判例になってほしい」

判決を受け、遺族は…

湊斗ちゃんの母親

「判決で危険運転（致死傷罪）って、しっかりいってもらえたのでちょっと安心した。20年、危険運転（致死傷罪）という判決は、いい判例になってほしい」

（2月13日放送『news zero』より）