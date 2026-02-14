日本時間１４日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード男子ハーフパイプ決勝で、連覇を狙った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）は７位に終わった。

頂点には届かず悔しそうにしながらも、１月のワールドカップで複数個所を骨折する大けがを負いながらの入賞に「生きててよかった」とも話した。（デジタル編集部）

３度の試技を行い、最高得点で争うこの競技。１回目の試技で失敗した平野は２回目、「フロントサイドダブルコーク１６２０」を決めるなどして、完成度の高いランを披露。８６・５０点をマークした。

ただ２回目を終えてメダル圏内には遠かった。最後の３回目、果敢に高得点を狙ったが、４本目のトリックで転倒し、連覇は消えた。

競技後の中継局のインタビューで、いつものように、落ち着いた口調ながら平野は「本当に生きるか死ぬかみたいな。そう覚悟して挑んだつもりだった」と、挑戦を決めた心境を明かした。

結果については、「最後、決めきれなくて、納得した結果にはつながらなかったが、今自分ができることは全て出し切れた」と話した。

大けがを負った中でも、難しいランを繰り出した。「ここで初めてやるトリックを後半に出したが、無事に怪我なく戻ってこられた。それは、ちょっとほっとするところはある。生きててよかったなって、そういう気持ちに今なれている」とも話した。

さらに「またここから、前に進んでいこうと思っている」とも。平野の挑戦は続いていく。