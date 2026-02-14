ＩＭＭ通貨先物２月１０日主要国通貨　円の売り越し減少
円　19106枚の売り越し 116枚の売り越し減
ユーロ　180305枚の買い越し 16944枚の買い越し増
ポンド　25810枚の売り越し 11899枚の売り越し増
スイスフラン　42259枚の売り越し 1542枚の売り越し増
ＩＣＥドル指数　729枚の売り越し 123枚の売り越し減

レバレッジド・ファンズ２月１０日主要国通貨　円の売り越し減少
円　48686枚の売り越し 8164枚の売り越し減
ユーロ　17308枚の買い越し 2773枚の買い越し増
ポンド　50127枚の買い越し 2908枚の買い越し増
スイスフラン　911枚の売り越し 853枚の売り越し増