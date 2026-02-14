ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少 ＣＦＴＣ建玉報告 主要通貨 円の売り越し減少

ＩＭＭ通貨先物２月１０日主要国通貨 円の売り越し減少

円 19106枚の売り越し 116枚の売り越し減

ユーロ 180305枚の買い越し 16944枚の買い越し増

ポンド 25810枚の売り越し 11899枚の売り越し増

スイスフラン 42259枚の売り越し 1542枚の売り越し増

ＩＣＥドル指数 729枚の売り越し 123枚の売り越し減



レバレッジド・ファンズ２月１０日主要国通貨 円の売り越し減少

円 48686枚の売り越し 8164枚の売り越し減

ユーロ 17308枚の買い越し 2773枚の買い越し増

ポンド 50127枚の買い越し 2908枚の買い越し増

スイスフラン 911枚の売り越し 853枚の売り越し増

