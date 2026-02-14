【経済指標】

＊消費者物価指数（CPI）（1月）22:30

結果 0.2%

予想 0.3% 前回 0.3%（前月比)

結果 2.4%

予想 2.5% 前回 2.7%（前年比)

結果 0.3%

予想 0.3% 前回 0.2%（食品・エネルギー除くコア・前月比)

結果 2.5%

予想 2.5% 前回 2.6%（食品・エネルギー除くコア・前年比)



【発言・ニュース】

＊グールズビー・シカゴ連銀総裁

・米ＣＰＩデータには明るい材料もあれば懸念材料も。

・サービス部門のインフレは依然かなり高い水準。

・堅調な１月雇用統計は安定化の兆しと期待。

・金利はさらに相当な引き下げ余地あり。

・物価安定の進展を確認する必要。

・経済で最も強いのは米消費者。

・ＦＲＢ政策の引き締め度合いは不明。

・警戒は継続。サービス部門のインフレは抑制されていない

・目標を大幅に上回るサービスインフレは危険信号。

・利下げ前倒しには追加情報が必要。

・１２月に利下げを見送るのが賢明だったと考え続ける。

・インフレが２％なら、さらに数回の利下げが可能。

・現時点ではインフレ２％への回帰軌道にはない。



＊米国防総省

米国防総省は、中国軍と関係があると特定した企業のリストに複数の企業を追加した。その中に百度＜BIDU＞、ＢＹＤ＜BYDDF＞、アリババ＜BABA＞が含まれていた。ただ、米国防総省はその後、連邦官報から削除した。

