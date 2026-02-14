ミラノ五輪で１２日にフリースタイルスキー男子モーグルで銅メダルを獲得した堀島行真（２８）を小学生の時から知る、岐阜県の有限会社・とり沢の伊藤友貴社長（６８）が１３日、スポーツ報知の電話取材に応じ祝福のメッセージを送った。

試合は「（堀島の）お母さんから連絡があったので」とテレビでリアルタイム観戦。「すごいジャンプだったね。４回転。すごいな、あれは感動したね。彼だけだもんね、あんなことしたの」と大技・コーク１４４０に興奮冷めやらない様子。「（競技後に）おめでとうってメールした。まだ返信は来ていないけどね」と笑った。

とり沢では、「道の駅 月見の里南濃」にある「レストラン月見茶屋」などを直営。交流が始まったのは小学生時代。「近くに練習場があって、その前にお父さん、お母さん、お姉ちゃんと堀島くんがモーニングしに来ていた」と回想。オーダーは「アイスミルク」。伊藤さんは「メニューにはないけど、顔を見ると『ミルク買いに行かないと』と思う」と笑う。「本当に寡黙な子。テレビでいっぱい話すけど、そんなイメージじゃなかった」と懐かしがる。

最近は会えていないが「半年くらい前に（地元の）池田の方に寄ってくれて、電話で話した」。今も堀島の母を通じて、伊藤さんが育てる岐阜県のブランド地鶏・奥美濃古地鶏を使った「奥美濃古地鶏 手羽先やわ煮カレー」を提供するなど交流は続く。「レトルトで作っているから、遠征に持って行ってもらって食べてもらっている。（今回も）大会前にお母さんに渡しておいた」と堀島の力の源となっている。

今回の結果を受け伊藤さんは「明日からやろうかなと思って」とカレーの割引きも予告した。１５日にはスキー男子デュアルモーグルが控える。「絶対金メダルを！」とエールを送った。（中西 珠友）