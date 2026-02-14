◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルに輝いた。

戸塚は予選を２位で通過。この日の決勝は１回目から９１・００点で２位につけ、２回目で９５・００点をたたき出してトップに立った。同種目の日本勢では、２２年北京五輪の平野歩夢に続き、２大会連続２人目の五輪王者が誕生した。

◆戸塚に聞く

―どんなお気持ちですか。

「夢の１つが叶ったというか、もう長いもオリンピック最初の平昌五輪からずっと始まって、うまく滑れなくてずっと苦しんでたんですけど、やっとこう、この何年間でやってきたことが報われたというか、結果として出たなって思います」

―この歴史に残るハイレベルの決勝戦で、表彰台の１番上で聞く君が代はいかがでしたか。

「いや、もう本当に涙出ちゃいましたね。本当に感動した。本当にいろんな人に支えてもらってここまでこれて、本当に何回もやめようやめようって思ったんですけど、その度にいろんな人に支えられてここまで来れたので、本当にもう感謝しています」

―３度目のオリンピックで手にした金メダル。今ご覧になってみていかがですか。

「いや、もう本当ピカピカだし、重いし、なんか、そうですね、この重さ以上のものが詰まってるなとは思いますね」

―爪も綺麗ですね。

「昨日までやってなかったんですけど、ちょっと昨日やってもらって。金メダル取れるように、この２本の指だけ金色にしてもらったんですけど、たね。はい。すごく合ってるんじゃないですかね。合っているんじゃないですかね。メダルと」

―日本からも多くの方々が、今回応援してくれてると思います。メッセージをお願いします。

「本当に辛いこともあったんですけど、ここまでやってきたって思える試合になったのかなと思いますし、本当に日本は夜中の時間だと思うんですけど、その時間にも起きて応援してくれた方々に本当に感謝してますし、サポートしてくれた本当に皆さんだったり、コーチだったり、母親だったり、本当ににもう全てに感謝してるので、本当にありがとうございました」