自民党大勝の要因の一つとして指摘されているのが、高市早苗首相（64）が登場する動画広告だ。巨額の広告費で“1億6000万回”という異常な再生回数をたたき出したその仕組みと舞台裏とは。

＊＊＊

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 以前と比較すると「まるで別人」

各政党がネット広告に注力する中、特に話題を呼んだのが動画共有サービス「ユーチューブ」の自民党公式チャンネルに投稿された、とある動画である。

広告としても配信されているこの31秒の動画では、ネイビーのジャケットにパールのネックレスをあしらった高市首相が、笑顔を見せながら、

「挑戦しない国に未来はありません。守るだけの政治に希望は生まれません」

高市早苗首相

こう語りかける。

いかに短期間に多くの人の目に触れたのかは、公示日前日の公開から投開票日までに約1.6億回に達した再生回数が物語っている。他党と比較しても、この数字は突出しており、3000万回再生の参政党以下を大きく引き離した。大敗した中道改革連合はわずか330万回。自民党はネット空間でも他党を圧倒したといえよう。

「近年の国政選挙では、ネットの利用に長けた国民民主党や参政党が躍進しました。今回自民党は、高市首相のメッセージ動画を積極的に投稿する戦略が功を奏したといえます」

とは、ネット選挙に詳しい選挙プランナーの渕之上和良氏だ。

「党本部からの情報発信も充実していました。高市首相の応援演説をリアルタイムで編集・配信していた点は高く評価できます。各選挙区の候補者たちは、それらの動画を自身のSNSで活用して、有権者に顔や名前を効果的に浸透させることができたのです」（同）

選挙中に自民の広告が大量に流れたことに、一部から「法的に問題はないのか」との声が上がったが、

「公選法は特定の候補者の当選を目指して投票を呼びかける“選挙運動”のためのネットでの有料広告を禁じています。ただし、政党が“政治活動”として有料広告を出すことへの規制はありません。問題の動画は特定の候補への投票は呼びかけておらず、“選挙運動”には当たりません」（政治部デスク）

いくら広告費を費やしたのか

SNSでは自民党が1.6億回再生を達成するため、いくら広告費を費やしたのかも話題となった。最大で10億円という真偽不明な数字も飛び交ったのである。

企業のユーチューブ運営を手がける「株式会社動画屋」の木村健人代表が言う。

「ユーチューブ広告というのは、グーグル広告の一部です。グーグルで検索すると、検索結果の一番上に『スポンサー』と表示される広告がありますよね。あれがグーグル広告のウェブ版。その動画版がユーチューブ広告だと考えると分かりやすいと思います。サービスの一番の強みは、誰に届けるかを非常に細かく設定できるところでしょう」

具体的には広告の配信エリアを市区町村単位で指定できるだけでなく、配信の時間帯もピンポイントで設定可能だという。

オークション形式

また、「セグメント設定」という機能でターゲットの選別が可能だ。

「広告を掲載する際、特定のトピックに関心を持つユーザーに配信先を絞ることができます。これにより、例えばドライブの動画を検索すると、自動車メーカーの広告動画が流れるわけです」（木村氏）

特徴的なのは広告の出稿が「オークション形式」であることだ。

「入札制なので“1回10円で出します”という広告主と“100円出します”という広告主がいたら、100円を提示した広告主の広告が優先的に表示されます。ただし、グーグルは競りの計算を自動でやる。広告主は細かい入札の代わりに、1日の広告予算額を設定します」（同）

例えば“1日1万円まで”と上限を決めると、1万円の範囲内でグーグルが自動的に広告の枠に入札するのだという。

以上のような特殊な仕組みを前提に、件の動画の広告費を木村氏が試算する。

「ユーチューブ広告の単価は配信の仕方にもよりますが、例の自民党の広告は1視聴あたりだいたい1.5円から高くても2円程度が目安だと考えられます。1.6億回、全て広告として再生された場合、仮に1視聴1.5円で計算すると2.4億円、2円で計算すると3.2億円。なので、2億〜3億円くらいが現実的なラインだと思います。1日あたりの上限予算を2000万円程度に設定して、ターゲットなどを定めずに広告を配信したものとみられます」

今年の自民の政党交付金は約125億円で、企業・団体献金の収入も多く、少数政党に比べれば格段に懐事情は温かい。3億円の出費など痛くも痒くもないだろう。だが、1億総スマホ時代に特化したこうした広報戦略はいったいどのように生まれたのか。

「自民党広報本部の広報戦略局には、大手広告代理店の社員が常駐しています。公示の1週間前からは『情報戦略会議』が開かれ、選挙期間中の広報戦略や報道対応について協議が行われる。会議には、広報本部や選対本部、組織運動本部の職員に加え、代理店の社員も参加します。党職員はネット広告に精通しているわけではないため、基本的には代理店に頼りきりです」（自民党関係者）

「最高月収は月400万円」

もっとも、“高市旋風”は党の動画広告だけで起きたわけではないという。

「昨年の参院選で参政党が躍進した理由の一つに、神谷宗幣代表の記者会見や演説風景を切り抜いたショート動画の流行がありました。今度の選挙ではそれと同じことが高市首相に起こったのです」（前出の自民党関係者）

首相が声を振り絞って演説する様子などがスマホで視聴しやすい縦長のショート動画として切り抜かれ、これが大量に拡散されたのだ。

実際に切り抜き系ショート動画を作成している男性（26）に聞いた。

「普段は旅行会社で正社員をしています。もとはショート動画向けの台本を作るアルバイトをしていました。政治系のショート動画の制作に関心を持つようになったのは、一昨年の夏ごろ。参政党などに関する政治案件の台本を作成したことがきっかけでした」

ショート動画の収益は、1再生あたりおおよそ0.02円前後だという。

「1000万再生で約20万円の計算です。主に参政党関連で稼いだユーチューブ・チャンネルは、完全にショート動画一本勝負で、最高月収は月400万円でした。月で2億再生前後は回っていたはずです。そのチャンネルはある企業に1000万円以上で売却しました」（同）

男性が新しく立ち上げたチャンネルでは今、主に高市首相を取り上げているが、

「政治的な立場から応援したいわけではありません。高市首相はネット戦略に力を入れており、関連の動画がものすごく伸びている状況がある。人気のテーマでショート動画のコンテンツを作っているだけです。逆に最近は『参政党』というワード自体が再生数につながりにくくなっている印象があります」（同）

高市首相は党の動画広告を呼び水として、営利目的の大量のショート動画をも誘発して地滑り的勝利を手にした。若年層、無党派層を動かした風は“人為的”に作られたのである。

「週刊新潮」2026年2月19日号 掲載