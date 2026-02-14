©️ABCテレビ

ゲストの知られざるエピソードをグイグイと深掘りし、“丸撮り”していく深夜のトークバラエティ「まるどりぃ～ココだけの話～」。の第２回。中丸雄一、井口綾子、ドリアン・ロロブリジーダという異色のMCトリオが、ゲストの元NHKアナウンサー・中川安奈を丸撮りに！ 中川が手書きした、これまでの幸福度を折れ線グラフで表現した「人生年表」をもとに、「ココだけの話」を引き出していく。

©️ABCテレビ

慶應義塾大学在学中にミスコンに出場したことで、「世に晒されて、叩かれる経験をしたことで、強い心を手に入れた感はあります」と告白。すると中丸が「ミスコンって必ず叩かれなきゃいけないんですか？」と質問すると、同じくミスコン出身の井口が「私はめちゃめちゃ（叩かれたことが）あります」と同調し、世間のバッシングをどう乗り越えてきたのかが語られる。



アナウンサー試験では第一志望だったNHKに合格できたため、折れ線グラフが過去最高の幸福度を叩き出す。実は中川がNHKを第一志望にしたのは「ある理由」があったから。それを聞いた中丸は、「いいっすね。アナウンサーさんの入り口の生々しい話が聞けて」と満足そうだ。

NHKに入局後は「サンデースポーツ」のキャスターに就任し、パリ五輪・閉会式のメインキャスターに抜擢されるなど、右肩上がり。絶好調の中川だったが、パリから中継する際に着用していた服が「裸に見える」とネットで物議を醸してしまう。その事件が後のキャリアに与えた影響や、中川の衣装戦略が明らかに…！



「人生年表」の、ある期間だけ併記されている赤い折れ線グラフは「ラブ年表」。「ダメンズにはまりがち」という中川の好みのタイプや、好きな人へのアプローチ方法、同じ失敗を繰り返してしまう習性を聞いたドリアンが、容赦無く核心を突く！ そこから突然ドリアンに矛先を向けられた中丸が挙動不審に！？



SNSのフォロワーの97%が男性だという中川は、女性のファンもほしいと切実に願っているとか。すると井口が「中川さんのインスタ、◯◯◯んですよ」と痛烈なダメ出し！ ドリアンも中川の投稿を「ポーズが古いのよね」と二の矢を放つ！ その後も「今日番組やめる気ですか？」と中丸が心配するほど、井口のドリアン超えの毒舌アドバイスが冴え渡る。中川が「フリーになってからもらったアドバイスで一番身になるかも…！」と受け止めた、井口の超実践的なSNS投稿術は必見だ。



その他、意識してしまうライバルの実名発表、スポーツ選手との過去の恋、大物狙いの結婚願望、芸能界での友達作りの難しさなど、多岐にわたるココだけの話で大盛り上がりの回となった。

「まるどりぃ～ココだけの話～」（ABCテレビ）は、2月14日(土) 深夜１時10分放送。TVer見逃し配信あり。





