◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート男子シングルフリースケーティング(大会8日目/現地13日)

フィギュアスケート、男子フリースケーティング(FS)に日本の佐藤駿選手が登場しました。

ショートプログラムでは88.70点で9位につけた佐藤選手。団体決勝のフリーでは、ノーミスの演技で194.86点の自己ベストを記録し、銀メダル獲得にも貢献しました。

佐藤選手の演技冒頭は、4回転アクセルをのぞいて最も難度の高いジャンプである4回転ルッツ。高さ、幅ともに素晴らしいクオリティで高い出来栄え点を獲得します。

続くトリプルアクセルからの3連続ジャンプはファーストジャンプで軸が傾くも見事に立て直し着氷。さらに難度の高い4回転＋3回転のコンビネーションジャンプも素晴らしい出来栄えで16.82点の高得点を獲得します。

3本目の4回転ジャンプも危なげなく成功させると、トリプルアクセルのコンビネーション、3回転ジャンプと連続で技を決めます。最後のジャンプは着氷でバランスを崩すもなんとか抑え、大きなミスなくまとめます。

演技終盤、ステップシークエンスからのコレオシークエンスでは全身を使って『火の鳥』の羽ばたく様子をダイナミックに表現し、締めくくりました。

演技後には笑顔でうなずき、やり切ったという表情を見せた佐藤選手。フリーは186.20点をマークし、計274.90点。第3グループ終了時点で首位につけました。