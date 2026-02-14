『ぜんぶ、あなたのためだから』衝撃の新情報が盛りだくさん！親友の暴露に夫がブチギレ

主演・藤井流星、共演・七五三掛龍也の初共演タッグによるラブサスペンスドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。

本日2月14日（土）、同ドラマの第6話が放送される。

前回の第5話では、林田和臣（藤井流星）の職場で結婚式の噂が広まってしまったことで大混乱。その元凶が、和臣の親友・杉浦誠（草川拓弥）だったことが判明した。

「悪気はなかった」という誠への怒りが収まらない和臣。そんな和臣に、もう1人の親友・木村直人（古屋呂敏）は「大人になれ」と諭すのだが…。

一方で互いに疑い合い、決裂していた和臣と桜庭蒼玉（七五三掛龍也）だったが、誤解を解消し、バディとして再スタート。「桜庭くんが必要なんだ」「この事件の行く末、最後まで見届けさせてください」と仲直り…のはずが、帰宅した和臣をまたしても悲劇が襲う。

意識を失って倒れる沙也香（井桁弘恵）、そしてその周囲の床には散らばった錠剤――衝撃のラストシーンにSNS上でも激震が走った。

◆衝撃の事実に…ついに激昂！

そして迎える今回の第6話。

「なんでこんな…。ぜんぶ沙也香のためにやってきたのに」――薬の大量摂取により意識不明になった沙也香。何も信じられなくなる和臣だったが、この出来事の原因は、実は和臣にあった？

そして、和臣に沙也香を紹介した張本人でもある誠から衝撃の暴露が…。誠が親友の和臣に沙也香を紹介した本当の理由とは？

そもそも折に触れてモラハラ気質な一面を見せる和臣は、その真実にブチギレ。酔った誠の口から発せられた、さらなる事実に、和臣がついに激昂する。

親友だと思っていた誠の腐りきった裏の顔とは？

さらに、結婚式で沙也香に仕掛けられた毒の正体もついに判明。衝撃の新情報が盛りだくさんとなっている。

◆迫真の演技「好きなように暴れた」

今回、そんな最大級の衝撃を与えることになる誠を演じる草川からコメントが到着した。

その衝撃の舞台となるのは、藤井と2人で演じたバーでのシーン。「誠が酒に酔って次々と暴露をするシーンなので、好きなように暴れさせていただきました」と語った草川。「見どころはやはり、誠の奇想天外な姿。ぜひ楽しみにしていてほしいです」とコメントを寄せた。

はたして誠の口から飛び出す衝撃の告白とは？ 今クール3作もの連ドラに出演し話題の草川――さまざまな役柄を演じ分ける実力派が、今作で見せる迫真の演技に注目だ。

◆草川拓弥（杉浦誠・役）コメント（全文）

カメラが回っていないところでは、藤井流星さんとたくさんお話しさせていただきました。お互いグループ活動をしているので、ライブの話などはとても貴重でした！

撮影したシーンは誠が酒に酔って次々と暴露をするシーンなので、好きなように暴れさせていただきました（笑）。6話を受け取った皆さんがどんな感想をお持ちになるかとてもワクワクしております。見どころはやはり誠の奇想天外な姿。楽しみにしていてほしいです。