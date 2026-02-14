2012年12月、岡山市内を自転車で帰宅中だった秋田あゆみさん（当時14）が車にはねられ、亡くなりました。たった1か所の傷。それが致命傷だったといいます。

【画像を見る】事故の衝撃を物語るひび割れたフロントガラス あゆみさんの自転車 生前の笑顔

あゆみさんの母親、秋田明美さんは、命の大切さへの理解を深めることで、被害者も加害者も出さない社会になることを願い、講演活動を続けています。

1月、秋田さんは、岡山市北区の岡山大安寺中等教育学校で講演を行いました。

※この記事は、前編・中編・後編のうち前編です。

「嫌な思いや辛い思いを乗り越えて、今、命がつながっている」

あゆみさんの母親の秋田明美さんは、約150人の生徒や教職員を前に静かに語り始めました。

（秋田明美さん）

「皆さま、こんにちは。秋田明美と申します。これから私の身に起きたこと、そして私が感じたことを、ありのままにお伝えさせていただきます。

皆さんのこれまでの人生の中でも、『嫌な思い』や『辛い思い』を乗り越えて、今、命がつながっていることと思います。

ですので、もしこれからお話しすることの中で、嫌だな、気持ち悪いなと感じることがありましたら、どうぞ我慢なさらないでください。席を立っていただいて、気分が楽になる場所に移動していただいて構いません。ご自身の心をざわつかせないように、楽な気持ちでいてください。

（読んでいてつらい場合は、この記事から離れてください）

これは我慢して聞く話ではないと、私自身も思っております。ご自身の心に素直になって、この時間が、自分を知るという意味でも有意義なものになればと願っております」

14年前で止まった時間

（秋田明美さん）

「今からお話しするのは、私の中学2年生だった娘（【画像】にあゆみさんの写真）のことです。この時から先の娘の姿も写真も、もうありません。

娘の事故から14年が経ちましたが、そこから私の時間は止まっています。ただ年だけを重ねて、何も分からないまま過ごしていることの方が多いのです」

「事故が起きたのは、中学2年生の12月。少し雨が降っている日でした。

娘は当時、夢を描き始めたことで、少し反抗期のような自己主張の時期を抜け出し、自分の力で、自分の考えで前を向いて歩くようになってきた頃でした。その日も『塾に乗せていって』などとは言わず、自分で電動自転車に乗って、少しぐらい濡れても大丈夫、と元気に出かけていきました。

その帰り道、娘は車と衝突しました」

あゆみさんが事故にあったという知らせは、あゆみさんの携帯電話からの着信で知ったといいます。

秋田さんは、「詐欺なんじゃないか」と思いながらも病院に駆けつけました。

