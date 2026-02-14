◆「上がっているから買い」は大間違い？ 長い上ヒゲに隠された“絶望”の正体

投資歴70年 資産25億円――【プロの儲かる知識を簡単インストール】人生、もう詰んだ……40歳、しがないサラリーマン。月1万5000円の小遣いを握りしめ、毎日通勤する日々だ。増えない給料、重くのしかかる住宅ローンと教育費。冷え切った家庭に、もはや自分の居場所はない。そんな人生のどん底の状況で拾った、1冊の古びた手帳。それが投資歴70年、資産25億円を築いた89歳現役トレーダー・シゲルさんとの奇跡的な出会いだった。お金、仕事、家庭……すべてに絶望した崖っぷちの男が“投資の神様”から授かった「世界一のお金と人生の授業」とは？“小説形式”だからスラスラ読めてドンドンわかる話題の書『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものをお送りする。答えはすべて、この物語にある。

チャートは「意思」を持った生き物？

➊「大陽線」は反撃の合図

ある日、シゲルさんと「僕」はパソコンの画面に映る株価チャートを見ていました。「僕」はある一つのローソク足に目を奪われます。

「すごい……このローソク足の実体、めちゃくちゃ大きいですね。それに赤色ってことは……『始値』より『終値』のほうが、かなり上がってるってことですよね？」

シゲルさんはうれしそうにうなずいた。

「とくにや、これが下げ相場のなかでポンと出てきたら要注目や。『ここが底かもしれん』『これから反発するかも』っていうサインになることがある。いわゆる“強い買い”が入った証やな」

この実体が長く赤いローソク足は、専門用語で「大陽線（だいようせん）」と呼ばれます。朝のスタート（始値）からその日の終わり（終値）まで、迷いなく買い続けられた状態です。

【投資家の学び】

シゲルさんが言うように、株価が下がり続けてみんなが悲観的になっている時にこの形が出ると、相場の潮目が変わる可能性があります。「安すぎるから買いたい」という勢力が、「もう売りたい」という勢力を力づくでねじ伏せた証拠だからです。「底打ち」のサインとして、この形を覚えておきましょう。

❷長い「上ヒゲ」が語る、迷いと圧力

株価チャートが意思を持った生き物のように見えてきた「僕」。するとシゲルさんは、別のローソク足を指差した。

「ほな、次はこれ。これ、君ならどう読む？」

画面に映るそのローソク足は、さっきのとはまるで違う姿をしていた。実体はほとんどなく、ヒゲが長く上に伸びている。

（中略）

「ええと……赤いから陽線で、つまり株価は上がってる。で、上ヒゲがやたら長い……ってことは、一時はかなり高値までいった。でも、そこから下がって終わった……ということですかね？」

「そうそう、これはな、『上影陽線（うわかげようせん）』っちゅうやつや。一時は買いが集まってグンと上がったんやけど、結局その勢いが続かず、売りに押されて終値が下がってしもた、ということやな」

上にチョンと伸びた線、これを「上ヒゲ」と呼びます。

【投資家への学び】

長い上ヒゲは、「上昇しようとしたけれど、叩き落とされた」という敗北の跡です。もし、株価が大きく上がった後の「高値圏」でこれが出たら要注意。「そろそろ天井が近いかもしれない」「これ以上上がるパワーがないかも」という警戒シグナルになります。利益確定を検討する一つの目安になります。

➌「わからない」から学びが始まる

最も重要なのは、シゲルさんのこの言葉かもしれません。

「ふふ、ええねん。そこからや。株は“わからん”と思たときから、学びがはじまるんや」

株価チャートを見て「自信がない」「わからない」と思うことは、決して悪いことではありません。

「なぜここでヒゲが伸びたのか？」「なぜここで実体が大きくなったのか？」

そうやって株価チャートの向こう側にいる投資家たちの心理（焦り、強気、迷い）を想像することこそが、トレード技術向上の第一歩です。

まとめ

●実体の長い陽線＝強い買いの意志（反発の期待）

●長い上ヒゲ＝上値の重さ、売りの圧力（天井の懸念）

形を丸暗記するのではなく、その背景にある「売り手と買い手の攻防」をイメージしてみてください。それだけで、株価チャートの見え方は劇的に変わるはずです。

※本稿は、『89歳、現役トレーダー 大富豪シゲルさんの教え』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。