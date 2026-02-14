2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』を機に、豊臣秀吉の弟である秀長が、話題を集めている。立身出世を目指した兄と違い、秀長は家族を支える農民として生きていた人物だ。兄に必要とされたとき、彼はどのように自分の役割を引き受け、才能を発揮していったのだろうか。※本稿は、偉人研究家の真山知幸『下積み図鑑 すごい人は無名のとき何をしていたのか？』（笠間書院）の一部を抜粋・編集したものです。

真面目な農民だった豊臣秀長に

流浪人の兄から「侍」への誘い

2026年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」をきっかけに、豊臣秀吉の弟・秀長にスポットライトが当たることになりそうだ。秀長は、軍事と政務の両面で兄の秀吉を支えた名補佐役として、歴史ファンの間では評価が高い。「もし、秀長がいなければ豊臣秀吉の天下もあり得なかっただろう」という声も上がるほどだ。

豊臣秀長は1541年に尾張国中村（現在の名古屋市中村区）で生まれる。

母の「なか」は弥右衛門との間に兄の秀吉を生み、弥右衛門の死後、筑阿弥（竹阿弥）と結婚し、弟の秀長を産んだとされている。ただし、秀長の生まれた年や父親については諸説あり、確かなことはわかっていない。

秀長が物心のついた頃、3歳年上の兄・秀吉は家にいなかった。幼い秀吉は寺修行に出されるが、いたずらがひどくて追い出されてからは放浪生活を送っていた。時々、実家にふらりと現れては「俺は力のある大名に仕えて出世する！」と大口を叩いて、また出ていってしまう。秀長には、姉の「とも」、そして妹の「旭」もいた。

