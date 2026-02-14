佐久間大介＆日村勇紀、“鳥貴族”の濃厚ソースを絶賛！柏木由紀、三四郎・小宮浩信も登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

佐久間大介（Snow Man）と日村勇紀（バナナマン）がMCを務める日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』。2月14日の放送では、日本全国に671店舗を展開する大人気居酒屋チェーン“鳥貴族”を深掘りする。

■柏木由紀はひとりで行くほど鳥貴族のファン

2025年に40周年を迎え、幅広い世代に愛されている“鳥貴族”。日本に671店舗、アメリカや韓国など海外にも20店舗以上を展開するまさに日本を代表する居酒屋チェーンだ。

佐久間と日村も行ったことがあるそうで、「今もうすごくいっぱいありますね」「わかる。どこも全部人いるよね」と言い、鳥貴族の人気ぶりについてはすでに認知している様子。

そんな鳥貴族の魅力をサクヒムに教えるキャラクター“おしつじさん”は、鳥貴族歴約20年で、後輩芸人を連れて行くことも多いという三四郎・小宮浩信。そして鳥貴族歴約10年、開店前に並んだり、ひとりで行ったりするほど鳥貴族のファンだという柏木由紀を迎える。

小宮は芸人として売れる前に、その安さに惹かれて鳥貴族によく通っていたんだとか。柏木も「本当に鳥貴族はもう私たちにとって“沼る”チェーン居酒屋」「開店前にお店（の前）でひとりで待ってるくらい鳥貴族が大好き」と語る。

芸能人たちもとりこにする鳥貴族の魅力とはいったい何なのか？

■佐久間が推すシンプルだけどクセになるメニューとは!?

スタジオで様々な鳥貴族のメニューを実食しつつ、

1. 全品390円！ コスパ最高の“神メニュー”の数々

2. 初心者は要注意！ 鳥貴族の思わぬ落とし穴に注意

3. 安さの裏にある企業努力

という3つの推しポイントを解説していく。

スタジオには、おしつじさんおすすめのメニューの数々が登場。佐久間が「これ、無限に食うだけで酒飲めるんですよ」と推すシンプルだけどクセになるメニューとは!?

また、柏木が絶対注文するという『ふんわり山芋の鉄板焼』に、日村は「すげえうまいじゃん」とその味に感動。

さらに、とあるメニューに付いてくる、目立たないけど実はめちゃくちゃうまいという濃厚ソースの味わいに、佐久間は「これ深夜（に食べたら）ヤバいな」「これ多分マジでどれつけてもうまいじゃん」と絶賛するのだった。

鳥貴族の様々なメニューを実食するなかで、果たしてサクヒムは鳥貴族の知られざる魅力に気づくことはできるのか。『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』は、2月14日23時30分より放送。

■番組情報

日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』

02/14（土）23:30～23:55

※放送後からTVerにて無料配信を実施

■関連リンク

『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/