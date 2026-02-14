　14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円高の5万7610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては668.03円高。出来高は1万4611枚だった。

　TOPIX先物期近は3861.5ポイントと前日比37.5ポイント高、TOPIX現物終値比42.65ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57610　　　　　+620　　　 14611
日経225mini 　　　　　　 57600　　　　　+610　　　299730
TOPIX先物 　　　　　　　3861.5　　　　 +37.5　　　 16576
JPX日経400先物　　　　　 34880　　　　　+405　　　　1921
グロース指数先物　　　　　 713　　　　　　+7　　　　1713
東証REIT指数先物　　売買不成立

