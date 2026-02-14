日経225先物：14日夜間取引終値＝620円高、5万7610円
14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比620円高の5万7610円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万6941.97円に対しては668.03円高。出来高は1万4611枚だった。
TOPIX先物期近は3861.5ポイントと前日比37.5ポイント高、TOPIX現物終値比42.65ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57610 +620 14611
日経225mini 57600 +610 299730
TOPIX先物 3861.5 +37.5 16576
JPX日経400先物 34880 +405 1921
グロース指数先物 713 +7 1713
東証REIT指数先物 売買不成立
