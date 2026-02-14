「サウジＣ・Ｇ１」（１４日、キングアブドゥルアジーズ）

世界最高賞金レースのサウジＣに挑む日本馬３頭はレース前日となった１３日、軽めの調整で決戦に向けてコンディションを整えた。ＢＣダートマイル覇者ナイソスなど、ライバル勢も調整は万全。

連覇を狙うフォーエバーヤングは決戦前日、僚馬シンエンペラーやアメリカンステージとともに馬場入りすると、レースでもタッグを組む坂井を背に競馬場のダートコースを約１周半。単走で軽快な動きを披露した。

見守った矢作師は「ここまで全て予定通り、順調に来ました。きょうもいつものルーティン通りの調整で、いい動きをしてくれました」と満足そうにする。昨年制した時は暮れの東京大賞典を勝利してからの参戦だったが、今回は１１月のＢＣクラシック制覇以来となる実戦。臨戦過程に関して、指揮官はこう続けた。

「この馬は特別なことをしなくても仕上がる馬。暑いのは決していいわけではないが、サウジアラビアの環境が好きなのか、今回もいい状態になっています」

レース史上初の連覇を狙う本番まで、残す時間はあとわずか。「このまま順調に行ってくれるのを願うばかりです」と、“世界のＹＡＨＡＧＩ”は締めくくった。