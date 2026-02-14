デビュー52年の人気ロックバンド「THE ALFEE」が放送60周年を迎える日本テレビ「笑点」（日曜後5・30）に初めて出演する。4月に通算ライブ本数が3000回に到達する中、笑点も22日に放送3000回を迎えることから番組側が出演を依頼。収録に参加したメンバー3人は「少年時代から見ていた笑点にまさか出られるとは！光栄であり、奇跡」と感激しきり。22日に放送される。

【収録後の一問一答】

――出演した感想は？

高見沢「お笑いの勉強しに来た気持ち。歌番組は慣れてますけど、ちょっと緊張しましたね。だから（フリップ回答で）ちょっと字が小さくなっちゃった（笑い）」

坂崎「ファンとして、笑点メンバー皆さんの回答や会話を生で見られてうれしかった」

桜井「本当にただただうれしかった」

――笑点の印象は？

桜井「日曜といったら笑点」

坂崎「日常。必ずテレビつけますね。やっぱり司会の方の歴史、インパクトが凄く強い。三波伸介さんとか円楽さんとか」

高見沢「僕はやっぱり座布団。自分が“これ、座布団出るな”と思うと外れる」

――アルフィーとの共演を振り返って。

小遊三「寄席じゃ絶対味わえない雰囲気。お三方があんなに気が合って面白いとは」

たい平「歌手でありながら僕たちを全て受け入れてくれる許容量の凄さ。師匠方にぶつかり稽古した感じ」

一之輔「高見沢さんの衣装が、母が使っているハンドタオルと同じ柄でびっくり（笑い）。ちょうちんがぶら下がってる舞台でも浮いてなかった。僕が生まれる前から活動されてるのは物凄い。これから生きていく指針にします。アルフィーさんのような芸人に！」

出演者一同「芸人じゃないから！！（笑い）」