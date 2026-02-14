石田純一、最高月収＆CMのギャラ明かしスタジオ驚き→「不倫は文化」で役所に頼み込むほどの借金
俳優の石田純一（72）が、13日放送のフジテレビ系バラエティー『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』(後9：00)に出演。最高月収やCMのギャラ、使い道について豪快に語った。
【写真】山あり谷ありでも幸せそう！家族5ショットで笑顔はじける石田純一
石田は「最高月収は2000万円とか2500万円」と淡々と話し、CMの最高ギャラは1本5000万円だったことを明かした。全盛期に稼いだ総額は20億円だといい、スタジオの出演者が驚きの声を上げた。
買い物も豪快で、マンションに3億5000万円、フェラーリは10台乗り継ぎ、1台の最高額は5000万円と明かした。女性へのプレゼントとして渡した車はビバリーヒルズまで訪れて購入したという。
ただ、「不倫は文化」と発言した騒動によって収入は激減。税金で8000万円の支払いが必要になったとし、役所に頼み込んで分割にしたという。
その後、バラエティ番組で復活するも、都知事選の出馬騒動を起こした。その後は「1億円とか2億円とか」の収入を得て立て直した。ただ、再び“コロナゴルフ会食騒動”で「一銭もなくなるくらい無一文になった」と振り返った。
