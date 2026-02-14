Ê¿ÏÂµ§Ç°¸ø±à¤òË¬Ìä¤·¤¿µð¿Í¡¦¾®ßÀÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Êº¸¡Ë¤Èµð¿Í¡¦»³¾ëµþ²ðÅê¼ê ¡ÊÆÉÇäµð¿Í·³Äó¶¡¡Ë

¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦»³¾ëµþ²ðÅê¼ê¡Ê£²£²¡á°¡Âç¡Ë¤È¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Î¾®ßÀÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡á²­ÆìÅÅÎÏ¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë¡¢²­Æì¡¦»åËþ»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ¿ÏÂµ§Ç°¸ø±à¤òË¬Ìä¡£²­Æì½Ð¿È¤Î£²¿Í¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸Î¶¿¤ØÌá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

¡¡²­ÆìÀï¤Ê¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î»áÌ¾¤ò¹ï¤ó¤Àµ­Ç°Èê¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÁÃ¡Ê¤¤¤·¤¸¡Ë¡×¤ä¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î²Ð¡×¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¡£¹ñÎ©²­ÆìÀïË×¼ÔÊè±ñ¤Ç¸¥²Ö¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÁÃ¡Ê¤¤¤·¤¸¡Ë¡×¤Ë¤Ï£²¿Í¤ÎÀèÁÄ¤ÎÌ¾Á°¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»³¾ë¤Ï¡Ö¼Â²È¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¿ÏÂµ§Ç°¸ø±à¤¬¡Ö¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆáÇÆ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢²­Æì¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ä´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£

¡¡°ìÊý¤Ç¾®ßÀ¤Ï¡Ö£²£´Ç¯´Ö°é¤Ã¤¿²­Æì¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÆáÇÆ¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£