¡Úµð¿Í¡Û²Æì½Ð¿È¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤¬Ê¿ÏÂµ§Ç°¸ø±à¤òË¬Ìä¡¡¥É¥é£³»³¾ë¤Ï¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£³°Ì¡¦»³¾ëµþ²ðÅê¼ê¡Ê£²£²¡á°¡Âç¡Ë¤È¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤Î¾®ßÀÍ¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡á²ÆìÅÅÎÏ¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë¡¢²Æì¡¦»åËþ»Ô¤Ë¤¢¤ëÊ¿ÏÂµ§Ç°¸ø±à¤òË¬Ìä¡£²Æì½Ð¿È¤Î£²¿Í¤Ï¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¸Î¶¿¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡²ÆìÀï¤Ê¤É¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î»áÌ¾¤ò¹ï¤ó¤ÀµÇ°Èê¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÁÃ¡Ê¤¤¤·¤¸¡Ë¡×¤ä¡¢¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î²Ð¡×¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¡£¹ñÎ©²ÆìÀïË×¼ÔÊè±ñ¤Ç¸¥²Ö¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÊ¿ÏÂ¤ÎÁÃ¡Ê¤¤¤·¤¸¡Ë¡×¤Ë¤Ï£²¿Í¤ÎÀèÁÄ¤ÎÌ¾Á°¤â¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»³¾ë¤Ï¡Ö¼Â²È¤«¤é¤â¶á¤¯¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤è¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¿ÏÂµ§Ç°¸ø±à¤¬¡Ö¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢²Æì¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÍ¦µ¤¤ä´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¾®ßÀ¤Ï¡Ö£²£´Ç¯´Ö°é¤Ã¤¿²Æì¤ÎÃÏ¤Ë¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤È¤Æ¤â´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤ÆÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢ÆáÇÆ¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¸©Ì±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£