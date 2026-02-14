¡Úºå¿À¡ÛºÍÌÚ¹À¿Í à¹âµë¼è¤êáº´Æ£µ±ÌÀ¤Ë½îÌ±Åª¤ª¤Í¤À¤ê¡Ö¥¹¥·¥í¡¼Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡×
¡¡¸×¤Î±¦ÏÓ¥¨¡¼¥¹¤¬¡¢ºòµ¨ÂÇ·â£²´§²¦¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Îà½îÌ±ÇÉ¤ª¤Í¤À¤êá¤À¡£ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¹À¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×¤ÇÄ´À°¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸á¸å£²»þ¤´¤í¤ËÎý½¬¤¬ÂÇ¤Á¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡ÖÈ¾¥É¥ó¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É·Ú¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê£´£µ¡Ë¤Ï£±£´Æü¤ÎÎý½¬»î¹ç¡¦³ÚÅ·Àï¡Êµ¹ÌîºÂ¡Ë¤Ç¤ÎÀèÈ¯¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÍÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¾õÂÖ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡¢Èè¤ì¤â¤Ê¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤ä¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±³ØÇ¯¤Î¸òÎ®²ñ¡Ö£¹£¸Ç¯²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£ºòµ¨¤ÎàÅê¼ê£³´§áÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤äº´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤é¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ëÀ¤Âå¤Ç¡¢º£µ¨¤ÏÀ¾Éð¤«¤é¸µ»³ÈôÍ¥ÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸½¾õ¤Ï¡Ö¥Æ¥ë¤â¡Ê£×£Â£Ã¤Ç¡Ë¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥¨¥À¡Ê±É»Þ¡Ë¤Ï¤±¤¬¿Í¤À¤·¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È½¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼çÎÏ¤ÎÎ¥Ã¦¤äÆüÄø¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤â¤¢¤ê¡¢³«ºÅ¤¬ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Æ±²ñ³«ºÅ¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¢¤ì¤Ð¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤¹¤Í¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ï¼«Á³¤Èà²ñ¤Î²ñ·×á¤Ø¡½¡½¡£¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¤ÇÇ¯ÊðÁí³Û£µ²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¼çË¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Æ¥ë¤Î¤ª¤´¤ê¤Ç¤·¤ç¡£°ìÈÖ¡¢Ç¯Êð¹â¤¤¤«¤é¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤¿¡£
¡¡¹âµé¾Æ¤Æù¤ä¹âµé¤¹¤·¤Ê¤ÉÁªÂò»è¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÍÌÚ¤ÏºÇ¸å¤Ë½îÌ±ÇÉ¤ÎËÜ²»¤âÏ³¤é¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤·¿©¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¥¹¥·¥í¡¼Ï¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡¼çË¤¤Îà¤ª¤´¤ê¤¹¤·á¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¦£¹£¸Ç¯À¤Âå¤¬º£µ¨¤âÌÔ¸×¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë