ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤¤¤¤Ê¤ê27µå¤â¡ÄWBCàÆóÅáÎ®²óÈòá¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñº£¤ÎÃÊ³¬¤À¤ÈÀµÄ¾¡Ä¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤Î¥¥ã¥ó¥×»ÜÀß¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£³Ç¯ÌÜ¤Î¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤ê¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢£²£·µå¤òÅê¤²¤¿¡£Îý½¬¸å¡¢²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¡¢£³·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¡¢´°Á´Éü³è¤¹¤ëÆóÅáÎ®¤Ê¤É¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½¤¤¤Ä¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»Å¾å¤¬¤ê¤Ï
¡Ö£²·î¤ÎÆ¬¤°¤é¤¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤âº£Æü¤Ç£³²óÌÜ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½çÄ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£×£Â£Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁ°²ó¤â¤¤¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Ìîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç»ö¤ÊÂç²ñ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥±¥¬¤ä¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ê¤·¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÄÌ¾ï¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ï¤¤¡£Ã»¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤Í¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ»¤¤´Ö¤ÎÃæ¤Ç½½Ê¬¤Ë½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£Î£Ù¤Î£Í£Ö£Ð¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ç±Ñ¸ì¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¡£¥¢¥¤¥¢¥È¥óÄÌÌõ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¤ªÌò¸æÌÈ¤«
¡Ö¡Ê¾Ð¤¤¤ò´®¤¨¤Æ¡Ë¤¤¤ä¡¢É¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£Ã¯¤«¤¬¤Í¡¢°ÕÃÏ°¤Ê¼ÁÌä¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¦¤Þ¤¯²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ÏÌÜÉ¸¤«
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£³Í¤ì¤ì¤Ð¤â¤Á¤í¤óÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÉÕ¶á¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤À¤±¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÅê¤²¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢·ò¹¯¤Ç¤³¤¦£±Ç¯´Ö²ó¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤³¤¬°ìÈÖ¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÆóÅáÎ®Éüµ¢¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ³Ø¤ó¤À¤³¤È
¡Öµ×¡¹¤Ë¤Þ¤º¡¢¤Þ¤¢¸åÈ¾¤«¤é¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡££²¤Ä¤ä¤ë¤³¤È¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Þ¤º´·¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢£²Ç¯Á°¤Ï£Ä£È¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£²¤Ä¤³¤¦½Ð¤Ê¤¬¤éÃ»´ü¤ÎÃæ¤ÇÂç»ö¤Ê»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉéÃ´¤Î¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£×£Â£Ã¤Ë½Ð¤ëÃæ¤Ç¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÄ´À°¤Ï
¡Ö¤Þ¤À£×£Â£Ã´ü´ÖÃæ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Þ¤º¤Ï¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤â¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Îº£Æü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿Íè½µ¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤¬Åê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥ë¤ÎÆóÅáÎ®¤Ï½é¤À
¡Ö¤µ¤Ã¤¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï·ò¹¯¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¡¢ÅêÂÇ£±Ç¯´Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È²ó¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ÎÆóÅáÎ®¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï
¡Ö¤µ¤Ã¤¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¶ÛÇ÷´¶¡£¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦Ã»´ü¤Ç¤³¤¦Ï¢Â³¤·¤Æ»î¹ç¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢¥¥Ä¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏµîÇ¯¡¢£²Ç¯Á°¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢£Ä£È¤Ç½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ÈµîÇ¯¤Î¤Þ¤¿ÊÌ¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Îºî¶È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¡ÊÆ±¤¸¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤Î¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾åÁª¼ê¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤«
¡Ö¤Þ¤À²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²¿²ó¤«¤³¤¦¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤Þ¤À²ñ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡££×£Â£Ã¤âÍè¤Þ¤¹¤·¡£¤Ï¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤»¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£×£Â£Ã¤ÇÅê¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Î·èÃÇ¤«
¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£¥Á¡¼¥à¤Î¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡£¤¢¤È¡¢ËÍ¤Î´¶³Ð¤È¡£¤½¤³¤òÀÞ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢£Ä£È¤Ï¤â¤Á¤í¤óÌäÂê¤Ê¤¯½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤À¤±¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡¡½¡½¡ÊÅê¤²¤Ê¤¤¡Ë¤â¤É¤«¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤«
¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ó¤¹¤«¤Í¡£µîÇ¯¤â¸åÈ¾¤«¤é¤Ç¤·¤«Åê¤²¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Þ¤º£±Ç¯´Ö²ó¤Ã¤ÆÅê¤²¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤ì¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¯¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤¿Á´ÂÎÅª¤ÊÂª¤¨Êý¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñº£¤ÎÃÊ³¬¤À¤ÈÀµÄ¾¡¢Æñ¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½ÊÝ¸±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ï¤¤¡£ÊÝ¸±¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ï¤â¤¦¤ä¤Ã¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ï¤¤¡¢¤½¤³¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ²¿¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«
¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤â¡¢£×£Â£Ã¤Ç¾¡¤Ä¤Î¤â¡¢¤½¤³¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¡¢£±²ó¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤³¤¦°ìÎ®¤ÎÁª¼ê¤Ë¡¢¤½¤¦¼þ¤ê¤¬É¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢£±²ó¤è¤ê£²²ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢£²²ó¤è¤ê£³²ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤¦¤ó¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡½¡½ËþÂ¤»¤º¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«
¡Ö¤¦¤ó¡¢ËþÂ¤·¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦½ª¤ï¤ë»þ¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¤½¤¦»×¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½£×£Â£Ã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÄ´¤Ù¤¿¤Î¤«
¡ÖÊÙ¶¯Ãæ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤«
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ì¤ë¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÍºÀ±¤µ¤ó¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Á¤éÂ¦¤«¤éËÍ¤é¤¬»þ´Ö¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤³¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜÅö¤Ë¥°¥é¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÆüËÜ¤ËÌá¤ë¤Þ¤Ç¤ËÂÇÀÊ¤È¥¤¥Ë¥ó¥°¿ô¤Î¥á¥É¤Ï
¡ÖÂÇÀÊ¤ÏÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£º£Æü¤â¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤â»þ´Ö¤¬¤¢¤¨¤ÐÎ©¤È¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤Ï¤¤¡¢¤½¤³¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡¢Åê¤²¤ë¤Î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤Ç¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤±¤ì¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦ÉÔ°Â¤Ê¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ï
¡ÖÍ³¿¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤Î´üÂÔ¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î´üÂÔ¤Ë½½Ê¬±þ¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÍ¤âÍ³¿¤â¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ËèÇ¯¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Þ¤¿¾¡¤Ä¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½»³ËÜ¤Îº£Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¤¤ä¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤¦¾å¤²¤Æ¤¤¤¯ÃÊ³¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µåÂ®¤È¤«¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Í¡£¥³¥Þ¥ó¥É¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¡Ê¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¡Ë¥¦¥£¥ë¤ÎÈ¿±þ¸«¤¿´¶¤¸¡¢µå¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤¦Íè¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎÂÇÀÊ¿ô¤Ï¾å¤²¤ë¤Î¤«
¡Ö¤¤¤ä¡¢ÌµÍý¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÄÌ¤ê¡¢ÉáÄÌ¤Î¥¥ã¥ó¥×²á¤´¤·¤¿¤éÂ¿Ê¬£¶£°¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Î©¤Æ¤ë¡¢¤½¤Î¥È¥é¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥Þ¥·¡¼¥ó¡Ë¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¡Ê£¶£°ÂÇÀÊ¡ËÎ©¤Ä´¶¤¸¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤È¹Í¤¨¤¿¤é£³¡¢£´£°¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡£¸þ¤³¤¦¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×