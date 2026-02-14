高橋成美さんがインスタグラム更新

ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケート中継では解説が視聴者に大好評。3人が集結した写真が公開され、ファンの間に反響が広がった。

ペアで解説を務める高橋成美さんが13日までにインスタグラムを更新。そこには笑みを浮かべる3人がいた。

「ミラノコルティナ五輪2026 フィギュアスケート競技 解説者のチームメイト！ 鈴木明子ちゃんと町田樹くんはソチ五輪で一緒に出場した仲間でもあります！！」

高橋さんと、アイスダンス＆男子で解説の町田さん、女子を解説している鈴木さんは2014年ソチ五輪に出場。かつての戦友が揃い、ファンも大興奮だ。

「賑やかそうでええなぁ」「皆さん最高です！！演技に彩りを添えてくださり有り難うございます」「御三方とも大好きです 素晴らしい演技と素晴らしい解説でオリンピックが楽しくて仕方ないです」「胸熱写真ありがとうございます」「今や立派な解説者になられて、感慨深いです」「この3人が解説に加わってるなんて、感動の再来」などのコメントが寄せられていた。



