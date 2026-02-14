売り切れ前に、走れーーッ！【3COINS】挟むだけでこなれる「ヘアクリップ」が値下げだって！！

【3COINS（スリーコインズ）】では現在、挟むだけでこなれ感が漂うヘアアクセサリーが、嬉しいセール価格となっています。オフィスでも使えそうな上品なデザインから大人可愛いハートデザインまで、注目したいアイテムばかり。在庫がなくなる前に、早めのチェックがおすすめです。

オンオフ使えるシンプルデザイン

【3COINS】「フチカラーバンス」＜ブラック・グリーン＞ \330（税込・セール価格）

落ち着いた色味にフチのラインがポイントの、大人っぽいバンス。低めの位置のまとめ髪のアクセントにすれば、程よい存在感で後ろ姿を引き締めてくれそう。シンプルながら洗練された雰囲気を醸し出し、オンオフ問わず活躍してくれそうです。

あたたかみのある質感が可愛い波形デザイン

【3COINS】「フロッキーナミバンス」\220（税込・セール価格）

フロッキー加工が施されたやわらかな質感が、冬の装いにあたたかみをプラスしてくれそうです。波打つような独特の形状が髪になじみ、ざっくりとまとめた髪に添えるだけでこなれ感が生まれそう。シックなブラック・ブラウンと、アクセントになるレッドの3色展開です。

甘さ控えめな大人のメタルハート

【3COINS】「メタルハートバンス」\220（税込・セール価格）

フレームのみのハートモチーフが、可愛らしさの中にクールな印象を添えてくれます。低めの位置でまとめたポニーテールに留めれば、光を反射してスタイリッシュな印象に。甘すぎず上品で、きれいめなコーデとの相性も良さそうです。

ニュアンスたっぷりのマーブル模様

【3COINS】「マーブルバンス」\165（税込・セール価格）

やわらかな色合いのマーブル模様が奥行きを与え、優しげなニュアンスをプラスしてくれます。ラフにまとめた髪をガバッと挟むだけで、テクニックいらずで洗練された仕上がりに。光の当たり方で表情が変わる絶妙な色合いは、重くなりがちな冬コーデに軽やかな彩りを添えてくれます。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里