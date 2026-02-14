レジで1時間待たせて「あなたがもっと早く来店してくれたら」と店員が逆ギレ　ある女性の20年前の嫌な記憶

店員から失礼な対応をされると、結構記憶に残るものだ。千葉県の60代女性から寄せられたのは、20年ほど前にクリーニング店で経験した耳を疑うような接客体験だ。

ある日の夜、女性は閉店時間の約40分前、19時20分頃に来店した。

「20代くらいの女性店員がレジ操作に手間取って何度も打ち直しを繰り返したために1時間近く待たされました」

当時、夜遅くまで営業している店がそこしかなかったというから、待つしかなかったのだろう。だが、これは受難の始まりに過ぎなかった。（文：天音琴葉）

結局終わったのは閉店時間後の20時15分

閉店の20時はとうに過ぎ、結局終わったのは20時15分頃だった。待たせている間、その店員から謝罪の言葉は一切なかった。さらに、こんなことを言われたという。

「しまいには『あなたがもっと早く来店してくれたらこんな事にならなかったのに』と人のせいにする始末」

また別の日に訪れると、今度は60代くらいの女性店主がいた。店に入るなり店主は書き物をしており、挨拶こそしたものの、手で制して作業を優先。1〜2分待たされた後に「はい、なんでしょうか？」とようやく対応が始まったという。

預けていた毛布を受け取りに行った時も女店主が対応した。

「『もう沢山あって大変なのよ、ちょっと入って良いから自分の持ってって』と。客に注文品探させる店なんて見た事ありません」

客をバックヤードに入れて自力で探させるとは管理体制に問題がありそうだ。

その後しばらくして、その店は閉店したそうだ。20年前という時代背景を差し引いても、客をないがしろにするような殿様商売が、長く続くはずもなかったのだろう。

