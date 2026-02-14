「実家が賃貸」だと結婚は難しい？ 29歳女性に、友人が放った心無い言葉…「何様？」と批判殺到

結婚は当人同士の問題だが、相手の家の事情は正直、気になるもの。だが、その実家が持ち家か賃貸か、気になる人はいるだろうか。

ガールズちゃんねるに2月中旬、結婚を考えている彼がいるという29歳の女性が、「実家が賃貸だと結婚は難しいですか？」というトピックを立てた。

東京を始めとする都市部に比べ、地方では持ち家率が高いと言われる。もしかしたらトピ主は、地方に住んでいるのかもしれない。（文：天音琴葉）

「言い訳にしか聞こえない」友人の言葉に衝撃

トピ主の実家は現在、賃貸住宅だという。もともと持ち家だったが、地震で全壊したため解体し、土地を売却したそうだ。「地震による被害だったので仕方がなかった」と経緯を書いているが、この事情を友人に話すと、耳を疑う言葉が返ってきた。「地震から10年も経ってるんだから、それが賃貸住の理由にはならない気がする。正直言い訳にしか聞こえないよ」友人は持ち家に住むのが当然という考え方のようだが、10年前とは言え被災して家を失った相手に対して掛ける言葉ではない。

「実家が賃貸なのが結婚に影響するのではないかと不安になっています」

深く傷ついたトピ主は、「結婚相手の実家が賃貸だった場合、結婚は反対しますか？」と問いかけた。

「その友人何様？」

このトピックに対し、コメント欄では友人への怒りの声が相次いでいる。「友人何様？」「被災した人にかける言葉じゃないね」と、配慮のなさに呆れる声が多い。「その友人、フレネミー（編注：友達のふりをした敵）だと思うわ」と疑う声も複数ある。肝心の実家が賃貸だと結婚に不利かについては、「関係ない」との意見が大半だ。

「旦那の実家も結婚した時借家だったけど、何も気にしなかった」

という体験談や、持ち家であっても「利便性の悪い地方や田舎なら却って将来的に相続の時とか困ることになる」「ローンある家の方が気になる」といった現実的な見方も目立つ。「これってもしかして地域性的なお話じゃないかな」と指摘した上で、「東京では賃貸だから駄目なんてありえない」というコメントもあった。

一方で、「親の老後資金」を懸念する声は複数見られた。賃料も値上げ傾向にある中、「年金で家賃払いながら生活できるか」は確かにシビアな問題だ。だが、「資金と貯蓄あればぜんぜんいい」というコメントもあるように、高齢者の賃貸もさまざまだ。

トピ主の両親は、土地を売却して資金はあると推測されるから、実家が賃貸であることは結婚に影響しないと断言してもよさそうだ。トピ主は安心していいだろう。それよりも問題は、多くの人も指摘しているように、震災から生活を再建させた両親を見下す友人だ。結婚を機に関係を見直してもいいかもしれない。

