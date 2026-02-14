野球日本代表「侍ジャパン」が３月、第６回ＷＢＣに臨む。１４日からは宮崎での強化合宿もスタートする。スポーツ報知では日本代表メンバーを「ＷＢＣ連覇へ 侍語る」と題して特集する。第１回は巨人の大勢投手（２６）。２３年大会では、ドジャース・大谷翔平投手（３１）から「左打者対策」を教えてもらうなど、超一流のプレーヤーから大きな刺激を受けた。成長した姿でかけがえのない経験をもう一度味わい、再び頂点に立つ。（取材・構成＝水上 智恵）

大歓声に包まれ熱気がこもったマイアミのスタジアム―。勢いよくベンチを駆け出し、高揚感に浸った世界一をつかんだ瞬間。２３年大会の決勝・米国戦。あの感動を思い返しながら大勢は、再び日の丸を背負う決意を語った。

「僕ができることは短いイニングをしっかり抑えること。いい準備をして、いいパフォーマンスができるように。その積み重ねがいい結果につながれば。一発勝負なので、ゼロに抑えること、ピンチをつくっても粘ってなんとかゼロと、思っています」

２４年までは抑え、昨年はセットアッパーとしてチームを支えた。井端監督からは守護神候補の一人として期待されており、平良、石井の負傷離脱でその役割は自然と大きくなる。

「こだわりはない。どこを投げたいとかはない。任されたところ、求められていることをしっかりやりたい」

２３年はメキシコとの準決勝、米国との決勝でも７回から登板し、ベッツ（ドジャース）、トラウト（エンゼルス）らとも対戦。チーム最多の４試合、防御率０・００の安定感で貢献した。

「前回、特にマイアミでの準決勝、決勝。ここで打たれたら、日本に帰れないって気持ちで投げていたのでそれぐらいの重みはある」

試合以外でも、思いがけない交流が今でも心に残っている。

「大谷さんに聞いている人は結構多かったですけど、僕はなかなか聞きにいけなかった。ダルビッシュさんに左バッターの対策を聞いたときに『すごい左バッターがいるから一緒に聞きにいこう』と大谷さんのところに連れていってくださって、聞くことができたんです！ また（今回も）素晴らしい機会を頂いているので、聞きたいことは聞きたい。大谷さんが忙しいのにガツガツいきたいのは違いますし、そこは空気を読んでいきたい（笑）」

選ばれし日本のチームメート、そして超一流の対戦相手から多くを学び成長につなげた。

「すごいメンバーの方と自分を照らし合わせた時に、まだまだだなって思わされましたし、野球に対する取り組みなど、肌で感じることができたのは、野球人として大きかったです」

１２日には宮崎でライブＢＰに登板し、打者５人に対し２奪三振。課題としていたＷＢＣ使用球での変化球も手応えをつかんできた。

「ボールに慣れる難しさは感じていたけど、フォークが思い描いている軌道で落ちてくれた。最初は全く落ちなくて、伸びていたので。反省も出たので修正して本大会に臨みたい」

元チームメートの菅野、岡本は参加するものの、今回巨人からは大勢ただ一人の選出となった。

「ジャイアンツを代表してしっかり頑張りたい。前回大会は（プロ）２年目だったので、頼りにというか、聞いてくる人はいなかった。でも今は年齢も僕より下の人がたくさんいますし、聞かれたらしっかりとアドバイスできるように成長しながらと思います」

再び頂点へ―。大勢が世界の野球ファンを魅了する。

◆大勢の２３年ＷＢＣ １次Ｒのオーストラリア戦でＷＢＣデビューを果たし、１回１安打無失点。イタリアとの準々決勝も１回無失点に抑えると、メキシコとの準決勝では４―５の９回に登板し、１回無安打無失点で直後の逆転サヨナラ勝ちにつなげた。米国との決勝では３―１の７回に登板し、トラウトを右飛、ゴールドシュミットを遊ゴロ併殺に仕留めるなど１回１安打無失点。８、９回のダルビッシュ―大谷へつなげ、世界一に貢献した。計４登板で４回無失点。１勝０敗、防御率０・００。

◆大勢（翁田大勢＝おうた・たいせい）１９９９年６月２９日、兵庫・多可町生まれ。２６歳。西脇工では甲子園出場なし。関西国際大を経て、２０２１年ドラフト１位で巨人入団。守護神を務めた２２年は５７試合で１勝３敗３７セーブ、防御率２．０５で新人王。昨季は５４ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手賞。１８３センチ、９０キロ。右投右打。年俸１億８０００万円。