今年5月に60周年を迎える演芸番組『笑点』（日本テレビ系毎週日曜午後5時30分）が22日、放送3000回目を迎え、ゲストに国民的バンド・THE ALFEEが演芸コーナーに初登場することが発表されました。笑点メンバーとトークを繰り広げ、『笑点』との意外な共通点を明かします。

■THE ALFEE、『笑点』との意外な共通点を明かす

THE ALFEEの名曲『星空のディスタンス』が流れ、高見沢俊彦さん（71）、坂崎幸之助さん（71）、桜井賢さん（71）の本人たちが『笑点』の舞台に登場。『笑点』メンバーから「なんだこの画力は！ 別世界じゃん！」と大盛り上がり。

司会の春風亭昇太さん（66）から「今回なぜTHE ALFEEの皆さんに来ていただいたのかと言いますと、今年でデビュー52周年でライブ回数がなんと3000回を達成するんだそうです」と紹介されました。坂崎さんが「この春ツアーの4月17日が高見沢の誕生日で、その日でライブ回数が3000回になる」と伝えると、会場から拍手喝采。

THE ALFEEと笑点メンバーの意外な共通点もあり、息の合ったおもしろトークで会場が大きな笑いに包まれます。

■THE ALFEEにちなんだお題で爆笑回答を連発

大喜利では、高見沢さんのド派手なギターが現れ、THE ALFEEにちなんだお題も。笑点メンバーが“おじいさんのバンドマン”にふんして爆笑回答を連発し、会場は大盛り上がり。

■THE ALFEE・坂崎幸之助さんのコメント

THE ALFEEの坂崎さんと、笑点メンバーの林家たい平さん（61）が、収録後にそれぞれコメントしました。

「とうとう（出演オファーが）来たか」という感じですね。3人とも子供の頃からずっと見ていた番組ですが、ミュージシャンになって、まさか『笑点』から出演オファーが来るとは思ってもみませんでした。長く続けていると、こういうこともあるんだなと感慨深いです。僕らはとにかく楽しかったです。見ている方と同じように楽しめたので、その空気感を感じていただければと思います。

■『笑点』メンバー・林家たい平さんのコメント

今、国民的歌手という存在が少なくなっていますが、THE ALFEEは世代を超えて愛されている唯一無二の存在です。そんな方たちが『笑点』の舞台に出てくださる、お茶の間がざわつく瞬間をぜひ楽しみにしていてください。