◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ決勝(大会7日目/現地12日)

スノーボード女子ハーフパイプで銅メダル獲得の小野光希選手がともに日本代表として戦った16歳の新星、工藤璃星選手と清水さら選手についても語りました。

小野選手は雪が降る中の決勝1回目に85.00をマーク。9位に終わった4年前の北京大会のリベンジとなるメダル獲得となりました。

今大会躍動したのは16歳コンビ。予選2位通過の清水選手は1回目、2回目と失敗が続きますが、最後3回目で高難度のルーティンをフルメイク。84.00をマークし、小野選手に次ぐ4位に入ります。工藤選手は2回目に81.75を記録。清水選手に続く5位となりました。

日本勢は前回大会銅メダルの冨田せな選手を含め4人全員が決勝に進出。層の厚さを世界に示しました。

21歳の小野選手を追う16歳コンビ。小野選手は「16歳とは思えない滑りをしていて、自分もすごくいい刺激を受けながら大会を回って来られた。チームにそういう環境があるっていうのが日本チームの強みだと思うので、いい環境で競技ができることに感謝だなと思う」と思いを語りました。