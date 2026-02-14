厳しい父に「芸人をやっています」天明ブラウン・太田が報告 放たれた衝撃の言葉「一番嫌い」
政治家系の裕福な家庭で育った芸歴4年目の天明ブラウン・太田成秋が、9日放送の『大悟の芸人領収書』（毎週月曜 後11：59）に出演。芸人になったきっかけを明かした。
【写真】祖父は「麻生太郎さんとメシ友」天明ブラウン・太田（写真右）
「親が社長・政治家 お育ちの良い芸人SP」というテーマで、太田のほかに小宮浩信（三四郎）、水川かたまり（空気階段）、ニシダ（ラランド）が出演。驚きのエピソードを次々と明かした。
福島県出身の太田は、代々政治家の家系。父が福島県議会の元議長、祖父が小泉内閣元農林水産副大臣で、地元でも“太田家の息子”として顔が知られているという。
厳しい家庭で、朝のあいさつで父親に「おはよう」と言うと「頭をはたかれて
『おはようございますだろう』って」と注意を受けたという。将来についても「おじいちゃんも県議会の議長をやっていたことがあったんで『お前はこれになって、その後日本を背負っていく人間になるぞ』と期待。地元の人からも「この地域は任せたからね」などと声を掛けられていたという。
太田は「それがいやでしたね」と本音を明かし、芸人になったきっかけは、その時期にたまたまテレビで『キングオブコント』の番組を見ることができ、「政治家と遠いところにいきたいと思ってたら“お笑い”が現れて」と明かした。
当時社会人だったが、1年で辞めてお笑いの養成所に入所。両親に黙っていたが、1年目で『ゴットタン』（テレビ東京系）に出演できたことから、地元で「太田さんの家の子が芸人やってる」とうわさになったという。
すぐに帰省し「お父さんすみません、話があります。黙ってたんですけども、いまお笑い芸人をやっています」と、いつもどおり敬語で報告した。父の反応は「お前いつも事後報告なんだよ全てが。筋が通ってない。一番筋を通さない人間が嫌い。二番目にお笑いが嫌い」ときっぱり。「総合的に見て、日本で一番お前が嫌い」と宣言されてしまったという。
それでも太田は「僕的には持たざる者の文化っていうか。何もないところからはじめて成り上がってやるみたいな」とお笑いへの気持ちを吐露。「だから大悟さんみたいな…」とあこがれを語ると、司会の千鳥・大悟は「誰が何もないやねん」とすかさずツッコミを入れていた。
