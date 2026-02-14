『ぜんぶ、あなたのためだから』藤井流星“和臣”がブチギレ!? 親友の腐った裏の顔が明らかに 草川拓弥「好きなように暴れさせていただきました（笑）」
WEST.の藤井流星が主演、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜 後11：00）第6話が14日、放送される。第6話で衝撃的な裏の顔をみせる杉浦誠役の草川拓弥からコメントが到着した。
【場面カット】キス間近！顔を近づける藤井流星
作家・夏原エヰジ氏の小説を実写化した今作。結婚式の最中に毒に倒れた新婦・沙也香（井桁弘恵）…誰が沙也香に毒を盛ったのか、犯人捜しに乗り出した新郎・林田和臣（藤井）と、結婚式にいたカメラマンの桜庭蒼玉（七五三掛）。犯人は結婚式に出席していた参列者の中にいるのか。次々と明らかになる、親友たちや母の偽善ぶり、さらには沙也香の驚がくの過去も見え隠れしてきて…。
「なんでこんな…。ぜんぶ沙也香のためにやってきたのに」――薬の大量摂取により意識不明になった沙也香。何も信じられなくなる和臣だが、この出来事の原因は、実は和臣にあった…（!?）和臣に沙也香を紹介した張本人でもある誠から衝撃の暴露が飛び出す。誠が親友の和臣に沙也香を紹介した本当の理由とは。
折に触れてモラハラ気質な一面を見せる和臣は、その衝撃の真実にさらにブチギレ。酔った誠の口から発せられた、さらなる衝撃の事実に、和臣がついに激昂する。親友だと思っていた誠の腐りきった裏の顔とは…。さらに、結婚式で沙也香に仕掛けられた毒の正体もついに判明する。
■草川拓弥コメント
カメラが回っていないところでは、藤井流星さんとたくさんお話しさせていただきました。お互いグループ活動をしているので、ライブの話などはとても貴重でした！
撮影したシーンは誠が酒に酔って次々と暴露をするシーンなので、好きなように暴れさせていただきました（笑）。6話を受け取った皆さんがどんな感想をお持ちになるかとてもワクワクしております。見どころはやはり誠の奇想天外な姿。楽しみにしていてほしいです。
■第6話あらすじ
「沙也香を信じる」と桜庭蒼玉に宣言し、再び2人で犯人捜しに乗り出すことも決めて上機嫌で帰宅した林田和臣を待っていたのは、部屋で倒れて意識不明になっている沙也香の姿だった――
沙也香が薬を大量摂取していたことを知った和臣は、その理由もわからず憔悴。病院に駆けつけた桜庭は、先日仕事帰りに橋本智恵（大原優乃）と尾崎藍里（武田玲奈）を見かけ、後を追っていたことを和臣に明かし、撮影していた動画を見せる。カフェで待つ智恵と藍里のもとに現れたのは、なんと沙也香。
智恵は沙也香に、和臣から頻繁に連絡が来ていたこと、さらには和臣に迫られキスされそうになった、と嘘の報告まで…。「あんな浮気男とは別れたほうがいい」と沙也香に忠告する智恵に、和臣の怒りはMAX。「いい人だと思っていたのに、こんなわるい奴だったなんて…！」と吐き捨てる。
そんな和臣に、「いい人、わるい人なんて簡単な二択じゃ相手の本質は見極められないですよね」「林田さんの善意も同じ意味合いで沙也香さんに映っていたとは限りませんよ」と桜庭。すべては沙也香のためだったのに、それが沙也香を追い詰めていたのか――和臣はどんな顔をして沙也香に会えばいいかわからなくなり…。
沙也香の退院も迫った頃、和臣は製薬会社に勤める杉浦誠に遭遇する。薬に詳しい誠に話を聞こうと、飲みに出かけた2人は、そこで酔った誠から衝撃的な事実を聞く。親友だと思っていた誠の、まさかの裏の顔を知ってしまった和臣は…。
