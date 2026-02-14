「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が悲願の金メダルを獲得し、男泣きした。

表彰式では自分の名前が呼ばれる前から涙が止まらず。表彰台へ上がると、顔を覆って男泣きした。ただ、国歌斉唱のアナウンスがあると、すぐに脱帽。その様子を見た銅メダルの山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝、銀メダルのスコット・ジェームズ（オーストラリア）も次々とニット帽を脱ぎ、「君が代」が流れた。

戸塚は「公開練習の時、ビッグエアで（村瀬）心椛選手が優勝して国歌を聞いたとき、リフトの上だったんですけど、くるものもあったし感動した。自分の優勝で流せたっていうことがすごく光栄だったし、日の丸を揚げられたのは嬉しかった。（脱帽は）敬意を込めた行動だった」と語り、続いた山田は「脱帽は優斗くんを見て帽子を取らないとって（思った）」と語った。

ニット帽が必需品の冬の競技で、表彰台に上がった３選手がそろって脱帽するのは珍しい光景。ＳＮＳでは「脱帽しててさすがだな」、「それが日本の美学やで」、「好感度高すぎる」、「感心した！」、「山田があれ？みたいな感じで可愛かった」、「スコッティ選手推せる」、「スコットさんも脱帽してくれるの大感動」などの声が上がった。