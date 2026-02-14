Snow Man佐久間大介＆バナナマン日村勇紀、柏木由紀おすすめ“渋い料理”にドはまり
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介とお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀がMCを務める、日本テレビ系『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 後11：30）が、きょう14日に放送される。
【番組カット】楽しそう！仲良く作業する佐久間大介＆日村勇紀
同番組は、普段からあらゆることに興味津々なMCの佐久間と日村が「いま日本中で推されているもの」がなぜそこまで推されているのか、自由に調べて、聞いて、時には脱線しながら世界中のあらゆる“推し”の魅力を学ぶ“推しトークバラエティー”。今回は、昨年40周年を迎えた居酒屋チェーン「鳥貴族」を深掘りする。
鳥貴族の魅力を教えるキャラクター“おしつじさん”は、鳥貴族歴約20年で、後輩芸人を連れて行くことも多いという三四郎・小宮浩信。そして、鳥貴族歴約10年、開店前に並んだり、ひとりで行ったりするほど鳥貴族のファンだという柏木由紀を迎える。
小宮は芸人として売れる前に、その安さにひかれて鳥貴族によく通っていたという。柏木も「本当に鳥貴族はもう私たちにとって“沼る”チェーン居酒屋」「開店前にお店（の前）で1人で待ってるくらい鳥貴族が大好き」と語る。
スタジオでさまざまな鳥貴族のメニューを実食しつつ、「全品390円！コスパ最高の“神メニュー”の数々！」「初心者は要注意！鳥貴族の思わぬ落とし穴に注意」「安さの裏にある企業努力」という3つの推しポイントを解説していく。
スタジオには、おしつじさんおすすめのメニューの数々が登場。佐久間が「これ、無限に食うだけで酒飲めるんですよ」と推すシンプルだけどクセになるメニューとは。また、柏木が絶対注文するという「ふんわり山芋の鉄板焼」に、日村は「すげえうまいじゃん」と感動する。
さらに、とあるメニューに付いてくる、目立たないけど実はめちゃくちゃうまいという濃厚ソースの味わいに、佐久間は「これ深夜（に食べたら）ヤバいな」、「これ多分マジでどれつけてもうまいじゃん」と絶賛。鳥貴族のさまざまなメニューを実食する中で、佐久間と日村は鳥貴族の知られざる魅力に気づくことはできるのか。
