THE ALFEE、『笑点』3000回目放送に出演「お茶の間がざわつく瞬間をぜひ楽しみに」【コメント全文】
バンド・THE ALFEEが、22日放送の3000回目の放送を迎える日本テレビ系『笑点』（後5：30）にスペシャルゲストとして出演する。
【番組カット】THE ALFEE？に扮する笑点メンバー
THE ALFEEの名曲「星空のディスタンス」が流れ、高見沢俊彦、坂崎幸之助、桜井賢が『笑点』の舞台に颯爽と登場すると、“笑点メンバー”は「なんだこの画力は！別世界じゃん！」と大盛り上がり。司会の春風亭昇太から「今回なぜTHE ALFEEの皆さんに来ていただいたのかと言いますと、今年でデビュー52周年でライブ回数がなんと3000回を達成するんだそうです」と紹介があり、坂崎が「この春ツアーの4月17日が高見沢の誕生日で、その日でライブ回数が3000回になる」と伝えると、会場から拍手が送られた。
その後、THE ALFEEと笑点やメンバーとの意外な共通点がほかにもあり、“笑点メンバー”との息の合ったおもしろトークで会場が大きな笑いに包まれる。
大喜利では、高見沢のド派手なギターが現れ、THE ALFEEにちなんだお題も登場。“笑点メンバー”がお爺さんのバンドマンに扮（ふん）して、爆笑回答を連発し、会場が大盛り上がりとなる。
【コメント】
■THE ALFEE・坂崎幸之助
「とうとう（出演オファーが）来たか」という感じですね。3人とも子どものころからずっと見ていた番組ですが、ミュージシャンになって、まさか『笑点』から出演オファーが来るとは思ってもみませんでした。長く続けていると、こういうこともあるんだなと感慨深いです。僕らはとにかく楽しかったです。見ている方と同じように楽しめたので、その空気感を感じていただければと思います。
■林家たい平
今、国民的歌手という存在が少なくなっていますが、THE ALFEEは世代を超えて愛されている唯一無二の存在です。そんな方たちが『笑点』の舞台に出てくださる、お茶の間がざわつく瞬間をぜひ楽しみにしていてください。
