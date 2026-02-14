頭から転倒→緊急搬送で心配された中国選手「数針しか縫っていない」SNSで報告「早く良くなって」と日本選手もエール【冬季五輪】

ショッキングな事故だったが劉の状態は良好なようだ(C)Getty Images

現地時間2月6日に開幕したミラノ・コルティナ冬季五輪。連日熱戦が繰り広げられているが、その一方でショッキングな負傷のニュースも少なくない。

【写真】冨田せなも「早く良くなって」とエール 劉佳宇が元気な様子を公開「退院の許可が出ました」

中でもここまでに心配の声が多く上がったのは、スノーボード女子ハーフパイプ予選でのアクシデントだ。2018年平昌五輪で銀メダルを獲得している劉佳宇（中国）が2本目のランで激しく転倒。雪の上に頭から打ち付けられ、担架で運ばれる事態となった。

13日には、その本人が公式インスタグラムを更新。「すべての愛と気遣いにありがとう。今日、退院の許可が出ました」と報告し、「ほんの数針しか縫っていません。五輪と中国チームの素晴らしい医療サポートに心から感謝。すぐに戻ってきます」と前向きに綴っている。

掲載された画像には、病院のベッド上でピースサインをしている患者衣姿の自撮りショットや、医療チームとの記念写真、さらに「LET’S GO JIAYU! 加油 刘佳宇」と手作りされた応援ボードを掲げている一枚が並べられており、その容態は比較的良好なようだ。