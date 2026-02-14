◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日 スノーボード 男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日 リビーニョ・スノーパーク）

スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、五輪初出場の19歳、山田琉聖（チームJWSC）が銅メダルを獲得した。11日の予選はスイッチバックサイド・ダブルアーリーウープ・ロデオ900を繰り出して3位通過。決勝でも独創性あふれるパフォーマンスで92.00点をマークし、表彰台をつかみ取った。

試技1回目にフルメークし、92.00点でトップに立った。試技2回目は3つめのトリックで転倒して3位に後退。フルメークの3回目は92.00点と伸ばせなかったが、見事にメダルを確保した。

テレビインタビューに応じた山田は「いや〜、ホント信じられないです」と喜び、「みんなレベル高すぎて、1本目決めてから2、3本目と続々と決めてきて、何とも言えない気持ちだったんですけど、1本目で3位キープできてよかったと思います」と話した。

メダルの感想は「やっぱ重たいですね。五輪出場も4番手でギリギリだったんですけど。その中でちゃんと結果出せて凄くよかった」とホッとした様子。「高回転」時代にあらがうかのように、他の選手にはない技を繰り出したことが評価され、「1本目ちゃんと決めることができて、本当は完璧に決めたかったんですけど、ちょっと手を突いてしまったのもあって。本当は凄い悔しい気持ちがいっぱいなんですけど、結果的にはよかったのかなと感じですね」と振り返った。