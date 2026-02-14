【バルディフィエメ（イタリア）１３日＝松末守司】ノルディックスキー・ジャンプ男子は日本時間１５日の個人ラージヒルに向けた公式練習を行い、今大会メダル２つを手にする二階堂蓮（日本ビール）は、３回飛び１回目に１３４メートルの大ジャンプを披露するなど、金メダルへの最終調整を終えた。

勢いが止まらない。１回目に続き２回目も１３２・５メートル、３回目も１２９メートルと３本ともにビッグフライトを見せて、ジャンプ台がノーマルヒルからラージヒルに変わり、さらに勢いを増してきた感がある。「悪くはないですね。ずっと自信はあるんで」と胸を張る。

今季Ｗ杯で初勝利を挙げるなどいい流れを呼び込んで迎えた五輪で、１０日（日本時間）の個人ノーマルヒル、１１日の混合団体で銅メダルを獲得した。距離会場に顔を出すなど五輪を満喫してはいるが「試合が一番楽しい」と気持ちを高めている。

ラージヒルを取れば、日本ジャンプ勢最多となる３つ目のメダルとなり、船木和喜、原田雅彦、葛西紀明に肩を並べることになる。さらには最終種目のスーパー団体でもメダル取りとなれば、単独最多と名実ともにトップに踊り出る。代名詞の豪快なジャンプで歴史に名を刻んでみせる。