「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）

３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が２回目で９５・００の高得点。金メダルを獲得した。初出場の山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が９２・００点で銅メダル。悲願の金メダルを狙ったスコット・ジェームズ（３１）＝オーストラリア＝は銀メダルに終わった。

１８年平昌五輪銅メダル、２２年北京五輪銀メダルで、今大会は予選１位。悲願への機運が高まっていたジェームズだったが、会心の出来だった２回目の試技が戸塚にわずかに及ばず９３・５０点。３回目じゃ最後の最後に転倒し、金への夢は散った。

表彰式でも悔しさは隠しきれず、名前を呼ばれて台に上がったが、笑顔はなし。涙を拭った、記念撮影の後、マスコットの人形をファンに向けて投げ込み、山田が驚きの表情をみせる場面も。その後、足早に去ろうとしたが、スタッフに促され、再び記念撮影に戻っていた。

取材では「この決勝に参加できたことは本当にクレイジーな経験だった。もう少しいい滑りをみせたかったが、うまくいかなかった。でも、それが競技。正直いうと２回目の演技はあまりよくなかった。１回目に着地できていれば、もっと良い点が出たと思う」と振り返り、戸塚については「優斗は本当に頑張った。いつもトレーニングを見ているが素晴らしい戦いに勝利した。おめでとう」と称えた。