◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルに輝いた。

戸塚は予選を２位で通過。この日の決勝は１回目から９１・００点で２位につけ、２回目で９５・００点をたたき出してトップに立った。同種目の日本勢では、２２年北京五輪の平野歩夢に続き、２大会連続２人目の五輪王者が誕生した。

◆戸塚 優斗（とつか・ゆうと）

▼生まれとサイズ ２００１年９月２７日、横浜市生まれ。２４歳。１６９センチ。

▼両親の影響で３歳からスノーボードを始め、９歳からハーフパイプを始める。１１歳で日本スノーボード協会の公認プロ資格を取得。１５歳だった１７年９月のＷ杯で初優勝。通算９勝。世界選手権は２１年金、１９年銀、２５年銅。五輪は１８年平昌１１位、２２年北京１０位、２６年ミラノ金。

▼趣味 バイク。愛車は２３０万円超えのＢＭＷ。

▼好きな食べ物 生肉「ユッケや肉寿司が好き」。

▼好きなアーティスト 人気バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」。推しをまねたネイルや髪型、化粧をするほど。